Victoria Donda: “Massa es el único capaz de romper con la polarización entre Macrismo y Kirchnerismo”

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda afirmó hoy que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, es “el único” dirigente “capaz de romper con la polarización entre macrismo y kirchnerismo”.

“Sergio Massa es el dirigente político de sintetizar muchas miradas, Sergio Massa es el único capaz de romper con la polarización entre macrismo y kirchnerismo”, afirmó Donda.



En declaraciones a FM Blue, la dirigente bonaerense consideró que “el macrismo necesita al kirchnerismo para seguir existiendo, son funcionales” y señaló que “el macrismo no se termina de hacer cargo de que no son el futuro, son el presente”.



“Yo no quiero ni vivir en un presente que no me gusta ni con los ojos en la nuca, no creo que este país tenga que estar condenado a estar gobernado por gente que algo hace pero roba, o gente que roba pero tiene mejores modales”, subrayó.



Para Donda, si la expresidenta Cristina Kirchner se convierte en candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires, “lo único que hace es garantizarle el triunfo al PRO”.



Por otra parte, señaló que la presentación del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa “fue un discurso de campaña para rendirle cuentas a un circulo de simpatizantes”.



“Yo esperaba que un presidente que está siendo procesado una vez por semana haga más énfasis en explicar cómo se va a modificar la ley de ética pública”, señaló.