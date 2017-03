Xipolitakis quiere zafar del juicio por el vuelo escandaloso y ofrece realizar a cambio una probation

La vedette Victoria Xipolitakis propuso a la Justicia una probation con la realización de tareas comunitarias para evitar ser sometida a juicio oral y público por haber protagonizado un escándalo en la cabina de un avión de Austral el 22 de junio del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que la presentación de la vedette también fue acompañada por los dos pilotos Matías Soaje y Federico Zocchi, y la intención del planteo evitar el juicio oral y público el cual aún no tiene fecha.



El pedido de Xipolitakis fue hecho por sus abogados pero aún debe ser suscripto personalmente por ella misma, y el mismo está a estudio de la jueza del Tribunal Oral Federal 4 Gabriela López Iñiguez, pues se trata de un juicio correccional que debe tramitarlo de manera unipersonal.



Ahora, el planteo también deberá ser analizado por la fiscal de juicio Stella Scandura puesto que como condición para admitir el planteo debe tener consentimiento de la fiscalía.



Xipolitakis está acusada por infringir el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años al que "ponga en peligro la seguridad de una nave".



El hecho tuvo lugar el 22 de junio pasado cuando la mediática vedette viajó desde el Aeroparque Jorge Newbery a la ciudad de Rosario en el vuelo AU 2708 de Austral, y fue invitada por los pilotos a permanecer en la cabina del aparato.



Según la acusación del fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, la vedette fue invitada por el comandante Zocchi Molina a ingresar en la cabina del Embraer y con su permiso fue que ella "operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue".



En ese sentido, consideró que los videos que dieron origen a la causa "ratifican de manera certera" que la vedette "operó el acelerador y que Soaje fue quien le dio las indicaciones relativas a ‘cómo y cuándo acelerar'; ‘si había que acelerar más y cuándo ‘soltar'".



Los videos a su vez "también exhiben la preocupación de Zocchi en el video extraído del Iphone de Xipolitakis", en frases como "¿Esto no va directo (…) a Showmatch, no?" o "Mira Vicky, yo me voy a hundir pero vos te venís conmigo".