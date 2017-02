Galmarini: “No hay futuro sin educación de calidad”

El senador Sebastián Galmarini junto a los concejales del Frente Renovador de San Isidro Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina, visitaron la Escuela Primaria N° 30 "José Hernández", ubicada en la calle Perito Moreno 1980 en Villa Adelina, y fueron recibidos por su directora Analía Berroja Albizua, la secretaria de la cooperadora Marta, auxiliares y docentes.



El establecimiento cuenta con un proyecto institucional "Conociendo mi lugar desde el ámbito de la participación ciudadana" que es impulsado por los docentes, y en el que les muestran a los alumnos distintas maneras de acercarse a su territorio; y además, realizan distintos talleres como: Meditación a través del "Arte de Vivir", Maratón Nacional de Lectura, Proyecto Vida y Naturaleza, Natación para chicos de 4to y 5to grado, Campamentos para chicos del primer ciclo y chicos de 6to grado, Proyecto de Huerta Orgánica, Aulas digitales, y Diagnóstico Participativo, entre otros.



El proyecto pedagógico de la escuela fue diseñado para revertir una situación de abandono, “con mucha pérdida de matrícula”, con la idea de brindar una propuesta interesante para los alumnos, describió Analía Berroja Albizua, quien asumió la dirección de la EP N° 30 en julio de 2014.



"Estos talleres nos ayudan mucho con los chicos, porque por ejemplo, a través de la meditación los chicos han bajado el nivel de violencia entre ellos. Es importante para nosotros como comunidad educativa, crecer y sostener todo esto para nuestros hijos. Somos una comunidad de padres pasivos, nos cuesta mucho juntar dinero para realizar mejoras, y sinceramente es todo a pulmón", comentó Marta, la secretaria de la cooperadora.



Berroja Albizua manifestó su preocupación por el estado edilicio del establecimiento educativo: "Nosotros tenemos una matrícula de 170 alumnos, y para este año tenemos 185 inscriptos. Nos encontramos con el problema del espacio físico, no tenemos aulas suficientes. Además, compartimos el establecimiento con la Escuela Secundaria N° 19".



En la recorrida por el lugar, Analía fue explicando al senador y los concejales que han tenido problemas con "el piso del baño, por ejemplo, el cual se había hundido. Además de que tanto alumnos adolescentes como niños de 6 años lo comparten. Las aulas son chicas y no se cuenta con el mobiliario necesario ni tampoco están en condiciones para brindar clases, y muchas de ellas son abiertas. No hay una salida de emergencia, en el nivel de arriba, que facilite el acceso de los chicos y adultos en caso de una emergencia, sin dejar de mencionar que la puerta de ingreso principal abre para adentro", y agregó: "Así empezamos las clases, y en estas condiciones. Nadie nos ayuda. ¿Dónde empiezan los derechos de los chicos?".



El legislador sanisidrense, agradecido por el recibimiento de la comunidad educativa, expresó que "el compromiso de los docentes con los alumnos y la institución es muy importante. Como también es importante no desligarnos del compromiso con las escuelas. Cuando uno se encuentra con una escuela pública donde los alumnos de primaria y secundaria comparten el baño, donde alguna clases se dan en los pasillos por la falta de lugar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. La educación es la base para el desarrollo de toda comunidad. No hay futuro sin educación de calidad”.



Los concejales Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina manifestaron su apoyo a la institución “porque es un ejemplo como los directivos y docentes se esfuerzan en plantear una propuesta pedagógica que abre las puertas a la comunidad. A partir de esa relación con el barrio, con las familias, se logran pequeños avances. Desde nuestro lugar en el Concejo Deliberante vamos a colaborar con lo que haga falta".



"El Estado tiene que estar cerca de las escuelas, conocer la realidad de cada establecimiento para garantizar las mejores condiciones para que los alumnos estudien y para que los docentes y auxiliares puedan llevar adelante su tarea", señaló Galmarini.