Estrenos de cine de esta semana

La cartelera de estrenos de este jueves tiene entre sus principales propuestas a títulos como “John Wick 2: Un nuevo día para matar”, “La cura siniestra”, “La gran muralla” y “La llamada 3”.



Entre los estrenos se destaca un thriller de Chad Stahelski, director de “John Wick”, “Otro día para matar”, protagonizada por Keanu Reeves, junto con Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Common, Laurence Fishburne, Tobias Segal, John Leguizamo y Bridget Moynahan.



Otra de las propuestas es un film dentro del género de terror, con dirección de Gore Verbinski, realizador de “Rango”, “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”, “Piratas del Caribe: El cofre de la muerte”, “The Weather Man”, “La maldición del Perla Negra”, con Jason Isaacs, Dane DeHaan, Mia Goth, Celia Imrie, Adrian Schiller y Carl Lumbly



Además, sobresale una película de aventura y fantasía dirigida por Zhang Yimou, director de “Las flores de la guerra”, “La casa de las dagas voladoras”, “La maldición de la flor dorada”, con un elenco encabezado por Matt Damon, acompañado por Pedro Pascal, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng y Numan Acar.



También se estrena otro film dentro de género del terror, con dirección del argentino Francisco Javier Gutiérrez, con las actuaciones de Bonnie Morgan, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Vincent D'Onofrio, Alex Roe, Johnny Galeck, Chuck David Willis, Patrick R. Walker y Zach Roerig.



Título: “John Wick 2: Un nuevo día para matar” (“John Wick: Chapter 2”).

País: Estados Unidos.

Género: thriller, acción.

Dirección: Chad Stahelski.

Guión: Derek Kolstad, basado en los personajes de Derek Kolstad.

Director de fotografía: Dan Laustsen.

Música: Tyler Bates, Joel J. Richard.

Distribuidora: Alfa Films.

Elenco: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Common, Laurence Fishburne, Tobias Segal, John Leguizamo, Bridget Moynahan.



Sinopsis: el legendario sicario John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir de su retiro cuando un exsocio planea tomar control de una oscura asociación internacional de asesinos.



Atado al juramento que hizo de ayudarlo, John viaja a Roma, donde se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo.



Título: “La cura siniestra” (“A Cure for Wellness”).

País: Alemania, Estados Unidos.

Género: terror.

Dirección: Gore Verbinski.

Guión: Justin Haythe, basado en una historia de Justin Haythe y Gore Verbinski.

Director de fotografía: Bojan Bazelli.

Música: Benjamin Wallfisch.

Distribuidora: Fox.

Elenco: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Mia Goth, Celia Imrie, Adrian Schiller, Carl Lumbly.



Sinopsis: un ejecutivo joven y ambicioso es enviado a rescatar al director general de su compañía de un “centro de bienestar” idílico, pero misterioso, ubicado en un lugar distante de los alpes suizos.



Al poco tiempo, sospecha que los tratamientos milagrosos del spa no son lo que parecen. Cuando comienza a desentrañar sus aterradores secretos, su cordura es puesta a prueba, una vez que le diagnostican la misma enfermedad extraña por la que la gente ahí internada anhela encontrar la cura.



Título: “La gran muralla” (“The Great Wall”).

País: Estados Unidos, China.

Género: aventura, fantasía.

Dirección: Zhang Yimou.

Guión: Tony Gilroy, basado en una historia de Max Brooks, Marshall Herskovitz.

Director de fotografía: Stuart Dryburgh.

Música: Ramin Djawadi.

Distribuidora: United International Pictures (UIP).

Elenco: Matt Damon, Pedro Pascal, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng, Numan Acar.



Sinopsis: China, siglo XV. Un mercenario inglés y otro español son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China.



Ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.



Título: “La llamada 3” (“Rings”).

País: Estados Unidos.

Género: terror.

Dirección: Francisco Javier Gutiérrez.

Guión: Jacob Estes, Akiva Goldsman y David Loucka, basado en una novela de Kôji Suzuki.

Director de fotografía: Sharone Meir.

Música: Matthew Margeson.

Distribuidora: United International Pictures (UIP).

Elenco: Bonnie Morgan, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Vincent D'Onofrio, Alex Roe, Johnny Galeck, Chuck David Willis, Patrick R. Walker, Zach Roerig.



Sinopsis: una joven mujer se preocupa por su novio cuando él decide explorar una oscura subcultura cuyo centro de atención es una misteriosa cinta de video que, aparentemente, mata al observador siete días después de que éste la ha visto. La joven se sacrifica para salvar a su novio y al mismo tiempo hace un terrible descubrimiento.