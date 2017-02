Andreotti y Zamora firmaron el convenio para construir la Plaza del Canal

Los intendentes de San Fernando y Tigre acordaron el comienzo de la obra en el límite entre ambos distritos. Tendrá una fuente, dársenas de estacionamiento y abordaje de colectivos, iluminación LED, forestación y bancos de descanso.



Los Municipios de San Fernando y Tigre acordaron la construcción de la Plaza del Canal en el límite entre ambos distritos en el bajo. Se trata de una espacio verde que embellecerá y revalorizará la zona, hará más fluido el tránsito y fortalecerá el turismo que atraviesa las dos ciudades. Demandará un inversión de 20 millones de pesos y estará culminada en un plazo de seis meses.



El convenio de trabajo conjunto fue firmado en el Palacio Municipal de San Fernando por el Intendente anfitrión, Luis Andreotti, y su par de Tigre, Julio Zamora. “Le tocó al Canal, hace tres años que habíamos prometido esta obra y ahora finalmente la vamos a poder concretar. Integra a los dos municipios, y va sobre los dos objetivos que tenemos de que la gente pueda disfrutar de los espacios públicos”, manifestó Andreotti.



“Para San Fernando es un desarrollo importante-agregó-. No nos olvidemos que ya Tigre sobre el río tiene el desarrollo comercial del Puerto. Esto sería un complemento que traería muchos más turistas porque cuando uno puede ofrecer mayor cantidad de cosas, la gente elige los lugares para venir a pasear”.



Además, señaló que se pidió a Nación la instalación de una bomba de desagote: “La necesitamos para prever sudestadas, y arriba de la planta de bombeo va a ir una calle que va a unir Italia con el lado de San Fernando sobre Colón, en otro paso de integración. Esperemos poder hacerla, sino haremos el esfuerzo después como Municipio para poder hacerlo”.



Julio Zamora, Jefe Comunal de Tigre, aseguró que "es una obra que en su momento fue pensada por Sergio Massa, cuando era intendente, y Luis Andreotti, yluego, junto al intendente de San Fernando, emprendimos un camino de unión y trabajo en conjunto entre ambos municipios”.



“Esto cristaliza la idea de que no hay fronteras, sino puntos de unión –celebró-.Esta obra se trata de la remodelación de un nuevo espacio público, un lugar para la cohesión social, para el encuentro de los vecinos de ambos distritos, que le va a dar prosperidad a toda la región. Además, va a ser un puntapié para brindar la posibilidad a que inversores privados elijan la zona y ambos municipios crezcan".



La plaza comprenderá 5 mil metros cuadrados, entre las calles Almirante Brown y Colón, y por 3 de Febrero/Av. Cazón y Lavalle/Av. Dardo Rocha. Tendrá caminos internos, bancos de descanso, iluminación LED, dársenas de estacionamiento y abordaje de colectivos, forestación y una fuente de agua. En una primera etapa de la obra se licitará la construcción de un desagüe pluvial hacia el Río Reconquista y el hormigonado desde Alvear hasta 3 de Febrero.



Por otro lado, Luis Andreotti recordó que se lleva adelante una obra complementaria en la zona, que es la mudanza de la sede Tránsito de San Fernando. “Vamos a hacer el nuevo edificio en frente de donde estamos haciendo el cuartel de Bomberos y acá va a quedar una zona con vista al río, porquevamos a demoler esos edificios que hoy ya no están bien”, señaló.



“Estamos muy contentos porque se va a desarrollar la zona del Canal, tan tradicional para la gente de San Fernando y Tigre, que hace muchos años lo están esperando”, concluyó.





Participó también el Diputado Provincial Juan Andreotti y, de parte de San Fernando, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; los secretarios de Medio Ambiente y Salud Pública, Alicia Aparicio; y de Obras Públicas, Santiago Ríos; y los subsecretarios de Gobierno, Luis Freitas, y de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta. Por parte de Tigre estuvieron presentes los Secretarios de Inversión Pública, Daniel Gambino; y de Legal y Técnica, Renata Scafati.