Más de 140 mil vecinos ya tienen su tarjeta ciudadana en San Isidro

El carnet, que sirve para mejorar la prestación de los servicios municipales, se solicita de forma gratuita en cualquier Centro de Gestión o ingresando a www.tarjetasanisidro.gob.ar.



Más de 140 mil vecinos ya tramitaron la Tarjeta Ciudadana, una credencial destinada a mejorar la prestación de los servicios municipales. En 2016, 40 mil personas se sumaron a los beneficios que ofrece este carnet lanzado por el Municipio en 2014.



“Con esta tarjeta podemos unificar los datos en un sistema informático para simplificar la documentación con el objetivo de que el usuario pueda tramitar los servicios municipales de manera más sencilla y rápida”, expresó el subdirector de Gestión Ciudadana, Marcelo Messina



Hospitales, campos de deportes, casas de cultura y la asistencia social son sólo algunos de los servicios a los que el vecino tiene un acceso más simple con este sistema. Para conseguir la tarjeta, las personas deben acercarse con su DNI a cualquier puesto de Gestión Ciudadana o completar el formulario en www.tarjetasanisidro.gob.ar.



“Quienes quieran obtener la credencial deberán tener domicilio en San Isidro porque el sistema chequea con el padrón del distrito, lo que hace que autoricemos o no la entrega de la tarjeta. En el caso de ser extranjero y no estar empadronado, el vecino deberá acercarse a cualquier Centro de Gestión y traernos su DNI con una fotocopia”, explicó Messina, quien agregó que el trámite no tiene ningún costo.



Puestos para gestionar la tarjeta

-Delegación Bajo de San isidro (Av. Mitre 1395)

-Delegación Barrio San Isidro (Local 23)

-Delegación Beccar (Av. Centenario 1891)

-Delegación Boulogne (Av. Avelino Rolón 2336)

-Casa de la Cultura de Villa Adelina (Av. De Mayo 964)

-Delegación Martínez (Larumbe 762)

-Hospital Central de San Isidro (Av. Santa Fe 431)

-Hospital Municipal Ciudad de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1200)

-Edificio Municipal (Centenario 77)

-Puerto Libre (S. Elcano 2340)

-Campos de Deportes.