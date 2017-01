09/01/2017 - 22:09 | Zonales / San Isidro Tras el temporal el Hospital Materno Infantil de San Isidro funciona con normalidad Herramientas: Compartir: Durante el fuerte temporal en el que cayeron 70 mm de agua en 20 minutos, sólo hubo que reubicar a algunos pacientes en la guardia temporariamente. No fue necesario ningún traslado. En San Isidro, ante el fuerte temporal en el que se registró una caída de 70 milímetros de agua en 20 minutos, el Hospital Municipal Materno Infantil no sufrió ningún problema operativo.



Al ingresar el agua de la calle a la planta baja del hospital por las alcantarillas, debido al pluvial que se saturó, temporariamente hubo que reubicar a algunos pacientes en la guardia. No fue necesario ningún traslado de pacientes. Además, el hospital sufrió la rotura de una zinguería por lo que se filtró agua desde el techo.



Una vez que el agua bajó, cuadrillas municipales dejaron el espacio en condiciones y el hospital siguió funcionando normalmente.