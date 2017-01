En los últimos 100 días se cometieron 133 femicidios

Un total de 133 femicidios se cometieron en los últimos 100 días, según lo advirtió el Instituto Wanda Taddei, especiacializado en la temática que reclamó mayor compromiso de parte de la clase política argentina.

El abogado Julio Torrada, integrante de esa institución, advirtió que “uno de los mayores problemas es que hay mucha clase política y funcionarios que hacen turismo con la violencia de género”.



Torrada contó que “hay una reacción machista, con mayor ferocidad y violencia extrema, que se puede observar claramente en la cantidad de femicidios cometidos desde octubre”.



“Tenemos que dejar de mirar para otro lado, ya que tenemos mujeres que pierden el miedo, salen de su aislamiento y logran pedir ayuda, pero desde el Estado no se le están brindando las herramientas de protección necesarias y, hay que decirlo, las están matando”, indicó el abogado.



En declaraciones a Diario Popular, el integrante del Instituto Wanda Taddei dijo que “las dos marchas masivas son un síntoma inequívoco de que las mujeres están hartas del maltrato y de los femicidios, y la reacción machista a ese nuevo paradigma que se propone es absolutamente salvaje”.



“Por eso tenemos 133 femicidios en 100 días, y por eso necesitamos de un plan integral de abordaje. En el Instituto Wanda Taddei, y lo mismo ocurre en decenas de asociaciones que luchan contra la violencia machista, tenemos muchísimos casos de mujeres que denuncian, interpelan a sus golpeadores, porque dejan de sentirse solas, y en ese marco son amenazadas por los sujetos con toda impunidad justamente por pedir ayuda. Aquí se vuelve esencial contar con dispositivos concretos”, señaló Torrada.



Para el especialista, “uno de los mayores problemas es que hay mucha clase política y funcionarios que hacen turismo con la violencia de género, se sacan fotos con los cartelitos, pero no hacen nada en territorio con las víctimas, articulando recursos, ni instrumentan nada, se trabaja sin un programa integral, y todo se reduce a reacciones esporádicas y aisladas, que no terminan de generar una verdadera red de contención, ayuda y protección de las víctimas que denuncian porque quieren seguir estando vivas”.