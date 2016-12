Tigre y Atlético Tucumán empataron en Victoria

Tigre y Atlético Tucumán cerraron el año al igualar en cero al cabo de un aceptable encuentro disputado esta noche en el estadio "José Dellagiovanna", en el marco de la decimocuarta fecha del torneo de Primera División.

El primer tiempo no fue más que un muestrario de que la irregular campaña de ambos en el certamen no resulta fruto de la casualidad. Ninguno de los dos equipos logró tener la imaginación suficiente como para comprometer a sendos guardavallas, quienes pasaron una noche por demás tranquila en dicho lapso.



El dueño de casa atacó por inercia debido a su condición coyuntural y por el aliento de su público pero no tuvo el suficiente volumen de juego como para comprometer a la expeditiva zaga tucumana, donde sobresalieron los centrales Bianchi y de manera especial Canuto.



El visitante solo preocupó aisladamente a través del incisivo Zampedri, pero el solitario ariete visitante debió debatirse en inferioridad numérica y resultó fácil presa de la defensa del "Matador".



El complemento insinuó una mejoría del anfitrión, que se adelantó en el terreno en contraposición a un "Decano" algo más replegado que comenzaba a "enamorarse" del empate.



En la primera llegada de real peligro del cotejo, un remate de Diego Sosa desde corta distancia a los 12 minutos de la etapa final, fue interceptado en la línea por Lucchetti con una espectacular volada, arquero que con semejante atajada se dio el lujo de desmentir a su añoso documento de identidad y a quienes le endilgan el pecado de tener dificultades para jugar en horario nocturno por un supuesto problema visual.



El segundo período mostró una mayor predisposición de ambos para buscar el arco rival convirtiéndose el trámite en más vertiginoso, contrastando con la abulia generalizada en la que se consumió el primer período.



Un grosero error del árbitro Abal le impidió al "Decano" llevarse una victoria por la que no realizó demasiados méritos al cobrarle mano al ingresado Méndez, quien paró claramente la pelota con el pecho antes de definir con éxito frente a Ibáñez, a los 27 minutos.



En síntesis, un primer tiempo anodino y carente de relieve contrastó con un complemento algo más entretenido, aunque en ambas etapas se advirtió una alarmante carencia de profundidad en sendas propuestas.



Síntesis del partido:

Tigre 0 - Atlético Tucumán 0.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Diego Abal.



Tigre: Nelson Ibáñez; Martín Galmarini, Erik Godoy, Paulo Lima, Bruno Urribarri; Lucas Menossi, Alexis Castro, Sebastián Rincón, Diego Morales, Diego Sosa; Carlos Luna. DT: Pedro Troglio.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Nery Leyes, David Barbona, Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Leandro González; Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.



Cambios en el segundo tiempo: 17m José Méndez por Barbona (AT), 23m Ramón Mierez por Rincón (T), 23m Emiliano Ellacópulos por Urribarri (T), 33m Luis Rodríguez por Aliendro (AT), 43m Fabio Álvarez por L.González (AT).