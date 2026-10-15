Marinucci participó de la marcha universitaria y cuestionó la política del Gobierno nacional

El ministro de Transporte bonaerense y referente del Frente Renovador en Morón participó de la movilización junto a estudiantes y docentes. También destacó el alcance del Boleto Estudiantil universitario, que este año llega a más de 370 mil alumnos.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador en Morón, Martín Marinucci, participó este jueves de la marcha universitaria contra el desfinanciamiento de las casas de estudio públicas. Durante la movilización, cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei y vinculó el ajuste nacional con las dificultades que atraviesan los municipios.

“No podemos permitir que el ajuste del Gobierno nacional ponga en riesgo el futuro de miles de jóvenes. La universidad pública es una herramienta de igualdad de oportunidades y movilidad social. Defenderla es defender el futuro de la Argentina”, sostuvo el funcionario.

Marinucci también se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad nacionales durante la protesta y rechazó la represión contra quienes se movilizan.

“A los estudiantes y docentes que reclaman en paz no se los reprime. Ningún gobierno tiene derecho a hacerlo”, afirmó.

El Boleto Estudiantil, otro eje del reclamo

El ministro puso el foco además en la política de transporte de la Provincia y destacó la continuidad del Boleto Estudiantil universitario, que este año alcanza a más de 370 mil estudiantes bonaerenses.

En ese sentido, contrapuso la medida provincial con los recortes nacionales al financiamiento universitario y señaló la importancia del acceso al transporte para sostener la cursada.

“Mientras el Gobierno nacional le recorta a la universidad, desde la Provincia hacemos lo contrario: que ningún pibe tenga que elegir entre pagar el colectivo y llegar a cursar”, expresó.

La participación de Marinucci en la movilización reunió así dos ejes de su planteo: la defensa del financiamiento de la universidad pública y el sostenimiento de políticas provinciales destinadas a facilitar el acceso de los estudiantes a las aulas.