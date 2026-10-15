Julio Zamora presentó en China el patrimonio cultural y natural de Tigre

La historia de los clubes de remo y las políticas de protección del Delta del Paraná fueron los dos ejes con los que Tigre participó del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026, realizado en Luoyang, China. El intendente Julio Zamora fue invitado como ponente para compartir la experiencia del distrito en la conservación de su patrimonio cultural y natural, en un encuentro que reunió a autoridades de distintas partes del mundo.

La presentación incluyó la tradición del remo, ligada a la identidad local desde el siglo XIX, y las herramientas de planificación ambiental que el Municipio aplica en el territorio isleño. Tigre fue seleccionado para representar a la Argentina en esta instancia de intercambio internacional.

Los clubes de remo y la identidad de Tigre

La historia del remo en Tigre se remonta a la década de 1870. En 1873 se realizó en sus aguas la primera regata oficial del país, en una tradición que se consolidó con la llegada de inmigrantes europeos y la fundación de clubes deportivos y sociales.

Durante su intervención en el diálogo “Protección, herencia, innovación y utilización sostenible del patrimonio cultural urbano”, Zamora expuso la relevancia histórica de estas instituciones, cuyos edificios se encuentran sobre las riberas de los ríos Luján y Tigre.

Los clubes representan un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural vinculado con las colectividades que contribuyeron a conformar la identidad argentina. En ese marco, el Municipio impulsa su postulación ante la UNESCO para obtener el reconocimiento como Patrimonio Mundial, con el propósito de preservar su arquitectura, su historia y su valor social.

El Plan de Manejo Integral del Delta

El otro eje de la exposición fue la protección del Delta del Paraná, un ecosistema de humedales con valor ambiental, paisajístico y cultural.

Zamora presentó el Plan de Manejo Integral del Delta, establecido mediante la Ordenanza 3343/13. La herramienta plantea una gestión socioambiental del territorio isleño que busca compatibilizar la conservación de los humedales con las necesidades de las comunidades locales.

El plan contempla el ordenamiento territorial, la protección del patrimonio natural y cultural y la promoción del desarrollo sostenible, con el objetivo de articular el cuidado ambiental con las condiciones de vida de quienes habitan las islas.

Intercambio con autoridades internacionales

El Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 se desarrolló bajo el lema “Preservar y transmitir la cultura de las antiguas capitales y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones urbanas”. La agenda incluyó intercambios entre autoridades, recorridos por espacios emblemáticos de Luoyang, visitas a sitios culturales y al Museo de Luoyang, además de actividades relacionadas con el desarrollo industrial y tecnológico de la región.

Durante el encuentro, Zamora destacó la posibilidad de compartir la experiencia del distrito y conocer otras iniciativas de preservación patrimonial.

“Estos espacios de intercambio nos enriquecen y nos permiten conocer otras experiencias para seguir construyendo un desarrollo que respete y valore nuestra identidad”, expresó el intendente.