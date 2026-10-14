Axel Kicillof recorrió La Cava y analizó con vecinos y el párroco la situación del barrio

El gobernador bonaerense conversó con vecinos afectados por los recortes en las políticas nacionales de hábitat y vivienda y se reunió con el padre Lucas Schcolnik para abordar la situación del barrio y el avance de obras de infraestructura. También recorrió la nueva base de la UTOI.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó este miércoles el barrio La Cava, en San Isidro, donde conversó con vecinos afectados por los recortes en las políticas nacionales de hábitat y vivienda. Durante la jornada también se reunió con el padre Lucas Schcolnik en la parroquia Nuestra Señora de la Cava para analizar la situación del barrio y el avance de obras de infraestructura.

El mandatario estuvo acompañado por los diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño. La agenda incluyó además una recorrida por la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), junto al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Kicillof destacó el trabajo entre Provincia y municipios

Durante la recorrida por la base de la UTOI, Kicillof defendió la articulación entre los gobiernos provincial y municipales, incluso cuando pertenecen a distintos espacios políticos. “Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, afirmó.

El gobernador también se refirió al crecimiento de los cuerpos especiales de la Policía bonaerense, entre ellos la UTOI y la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). “Desde que asumimos, incrementamos el personal de los cuerpos especiales de la Policía provincial, como la UTOI y la Fuerza Barrial de Aproximación, alcanzando los 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense: se trata de un crecimiento histórico, que se ve reflejado con la presencia y el patrullaje en todos los municipios”, sostuvo.

En esa línea, planteó como objetivo extender las políticas de prevención a toda la provincia. “Uno de los objetivos centrales de nuestra gestión es que en los 135 distritos los vecinos vivan más seguros: eso se logra con inversión, compromiso y poniendo en valor las coincidencias y el trabajo mancomunado en beneficio de la comunidad”, agregó.

La base de la UTOI en San Isidro

La base permanente cuenta con 100 efectivos y cinco patrulleros nuevos. El despliegue busca reforzar la prevención en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano, mediante un trabajo articulado con la Fuerza Barrial de Aproximación.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, señaló: “La base cuenta con 100 efectivos y cinco patrulleros nuevos que están trabajando articuladamente con la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Vamos a seguir en ese camino porque estamos muy conformes con el trabajo que venimos realizando de manera conjunta con el municipio”.

Por su parte, Lanús destacó la coordinación entre ambas administraciones y afirmó: “Esta nueva base de la UTOI es el fruto del trabajo que venimos realizando junto al Gobierno provincial desde que iniciamos nuestra gestión: nos propusimos trabajar en articulación por la seguridad de San Isidro, sin buscar excusas, y hoy vemos los resultados”.

De las actividades participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; el subjefe de la Policía provincial, Leandro María Sarlo; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro; el senador provincial Federico Fagioli y la concejala Manuela Schuppisser.