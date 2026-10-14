Lanús y Kicillof recorrieron la base de la UTOI que despliega 100 efectivos en San Isidro

La base funciona desde agosto en Villa Adelina y coordina tareas con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Los operativos se concentran en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

La base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) funciona desde agosto en Villa Adelina y reúne a 100 efectivos que trabajan junto a las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Según datos de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, los operativos conjuntos permitieron concretar 260 detenciones en lo que va del año.

El dispositivo concentra tareas preventivas en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano, con patrullajes, controles vehiculares, identificación de personas y procedimientos coordinados entre las fuerzas provinciales y municipales.

El intendente Ramón Lanús recorrió la base junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. La instalación fue inaugurada por el Municipio en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y está equipada para sostener el despliegue de los efectivos en el territorio.

“Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, afirmó el gobernador que además recorrió La Cava y se reunió con vecinos.



Qué tareas realizan los efectivos en los barrios

La UTOI cuenta con personal especializado en intervenciones operativas y situaciones de mayor complejidad, con formación táctica, física y operativa. Su trabajo se complementa con el de las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal, que aportan conocimiento del territorio y experiencia en las zonas donde se desarrollan los procedimientos.

Los operativos incluyen controles vehiculares, identificación de personas y despliegues preventivos tanto dinámicos como estáticos. La planificación se realiza de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad de San Isidro, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Policía de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal.

La distribución de los recursos se define a partir de información territorial, con el objetivo de determinar dónde y cuándo reforzar la presencia de las fuerzas. El Municipio equipó íntegramente la base para acompañar ese esquema de trabajo y mejorar la capacidad de intervención ante situaciones que requieren una respuesta inmediata.

Durante la recorrida, Lanús destacó la coordinación entre los distintos equipos y afirmó: “Esta base logra sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Todos los equipos trabajan de manera coordinada para reforzar la seguridad en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Queremos que San Isidro sea cada día más seguro, porque nuestro objetivo es que siga siendo el mejor lugar para vivir”.

Las cifras de los operativos de seguridad en San Isidro

De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Seguridad municipal, los procedimientos realizados en lo que va del año dejaron los siguientes resultados:



260 detenciones en operativos conjuntos.

en operativos conjuntos.

185.525 personas identificadas .

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89.681 vehículos identificados.



En La Cava, los procedimientos derivaron en 161 detenciones y en el secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana.

La incorporación de la base forma parte de la política de inversión en seguridad del Municipio, que destina el 10% de su presupuesto al área. Los recursos se orientan a la prevención, la presencia territorial, el equipamiento, la infraestructura y el fortalecimiento de la capacidad operativa.