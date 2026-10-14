San Isidro: cayó el tercer sospechoso por la entradera al abogado Guillermo Cabanellas

Andrés Alberto Ponce, de 20 años, fue localizado en Los Polvorines a partir de información obtenida del celular de otro detenido. En el allanamiento a la casa de su padre recuperaron joyas y elementos de plata de las víctimas.

La investigación por la entradera sufrida por el abogado Guillermo Cabanellas en Martínez sumó un tercer detenido: Andrés Alberto Ponce, de 20 años, quien fue localizado en Los Polvorines después de que los investigadores obtuvieran información del teléfono celular de otro sospechoso. En el allanamiento posterior recuperaron joyas y elementos de plata pertenecientes a las víctimas.

Ponce estaba prófugo desde el 20 de agosto, cuando escapó de la Unidad N° 57 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Campana, donde se encontraba detenido por otro robo. Su captura se concretó el viernes pasado, luego de tareas investigativas ordenadas por la fiscal Carolina Asprella, titular de la UFI N° 1 de San Isidro.

El celular de otro detenido permitió localizarlo

La pista que condujo hasta Ponce surgió del análisis del teléfono de Braian Agustín Britez, de 24 años, uno de los primeros detenidos por el asalto. La información obtenida permitió solicitar un cruce de antenas y establecer que el sospechoso se encontraba en la casa de su padre, en Los Polvorines, partido de San Miguel.

Los investigadores lo detectaron cuando llegaba al lugar en un vehículo de una aplicación de viajes. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue detenido después de una breve persecución.

Tras la captura, los efectivos allanaron la vivienda y encontraron pertenencias de los Cabanellas, entre ellas joyas y objetos de plata. También secuestraron el teléfono celular del sospechoso.

“Está acreditado que participó del hecho”, señalaron fuentes con acceso al expediente.

Durante el traslado del detenido hacia el patrullero, un grupo de vecinos se acercó e intentó agredirlo. La intervención de los policías evitó que la situación terminara en una golpiza.

Al día siguiente, Ponce fue citado a declarar por la fiscal Asprella, pero se negó a responder sobre el hecho que se le imputa.

Había escapado de una cárcel de Campana

Ponce permanecía prófugo desde el 20 de agosto, cuando escapó junto con otro interno de la Unidad N° 57 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Campana.

Según la información de la causa, ambos fabricaron una soga con telas y le colocaron un gancho de hierro. Con ese elemento escalaron un muro perimetral y huyeron del establecimiento penitenciario.

El joven quedó ahora detenido en el marco de la investigación por el asalto a la vivienda del abogado, mientras los investigadores avanzan sobre la participación de los demás integrantes de la banda.

Cómo fue la entradera en Martínez

El asalto ocurrió el domingo 27 de septiembre, cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron en la casa de Guillermo Cabanellas, de 76 años, en Martínez, partido de San Isidro. El abogado y su esposa estaban durmiendo cuando los atacantes irrumpieron en la propiedad.

Durante el robo, uno de los delincuentes golpeó al letrado en el ojo izquierdo. Después de reducir a las víctimas, los asaltantes escaparon con 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito.

Dos días después del hecho, la Policía Bonaerense detuvo a los primeros sospechosos en un operativo que involucró tareas de investigación y el análisis de cámaras de seguridad relevadas por la Secretaría de Seguridad de San Isidro.

Uno de los elementos que permitió reconstruir los movimientos de la banda fue un Volkswagen Bora gris utilizado para escapar. El vehículo quedó registrado por cámaras municipales durante el recorrido previo al asalto y posteriormente fue encontrado en los allanamientos.

Los otros detenidos y los sospechosos que faltan

Además de Ponce, en la causa están detenidos Braian Agustín Britez y Katherine Lovaiza. Según la investigación, Britez y Ponce ingresaron en la vivienda, mientras que Lovaiza habría participado en el hecho sin acceder a la propiedad.

Britez, de 24 años y domiciliado en Don Torcuato, cuenta con antecedentes por robos y tenía un pedido de captura vigente por otro asalto a mano armada, de acuerdo con la información policial citada en la investigación.

La causa también involucró a Tamara Lovaiza, hermana de Katherine. Aunque inicialmente fue identificada por su vinculación con el Volkswagen Bora utilizado por la banda, recuperó la libertad después de que se determinara que no había participado de la entradera.

Katherine, en cambio, fue identificada a partir de una secuencia posterior al robo. De acuerdo con la investigación, se presentó en una cafetería de Pilar y habría pagado un café con una tarjeta de crédito sustraída a las víctimas. Las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio se convirtieron en una pista para los investigadores.

Con los arrestos de Britez, Katherine Lovaiza y Ponce, la fiscalía busca ahora identificar y detener a los otros dos sospechosos que, según la investigación, integraban la banda.