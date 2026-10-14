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Policiales / Tigre

Las cámaras del COT permitieron detener a dos sospechosos tras robar en una casa de Tigre

Las cámaras del COT permitieron detener a dos sospechosos tras robar en una casa de Tigre
Dos sospechosos sustrajeron una ventana de una vivienda del centro de Tigre y escaparon hacia domicilios cercanos. El seguimiento del Centro de Operaciones Tigre permitió localizarlos y detenerlos con intervención de la Policía bonaerense.

Dos sospechosos fueron detenidos en el centro de Tigre después de sustraer una ventana de una vivienda y escapar hacia dos domicilios cercanos. El seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió localizarlos y coordinar el procedimiento con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los hombres ingresaron a una finca y se llevaron el elemento. Los operadores del sistema municipal detectaron sus movimientos y dieron aviso al móvil de seguridad más próximo.


A partir de las imágenes de los domos, los agentes reconstruyeron el recorrido de la fuga. Durante el seguimiento observaron que uno de los sospechosos ingresó a una vivienda ubicada frente al lugar del hecho, mientras que el otro se dirigió a un domicilio situado a pocas cuadras.


Con esa información, agentes de seguridad y efectivos de la Policía bonaerense se trasladaron hasta ambos puntos y redujeron a los sospechosos. Los dos fueron trasladados a una comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.

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