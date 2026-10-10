Vicente López: investigan un choque fatal en la Panamericana con un conductor alcoholizado

El siniestro ocurrió a la altura de Vicente López durante la mañana del sábado. Un hombre de 48 años murió tras el impacto entre dos vehículos y el conductor del otro auto, de 21, sufrió heridas leves. La investigación quedó a cargo de la Justicia.

Un hombre de 48 años murió durante la mañana del sábado tras un choque entre dos vehículos en la autopista Panamericana, a la altura de Vicente López. El otro conductor, de 21 años, sufrió politraumatismos leves y el test de alcoholemia arrojó 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a unos 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, en la zona de Dorrego. Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió y el otro terminó contra la divisoria de hormigón.

El joven que conducía el vehículo que impactó contra el otro rodado fue imputado por homicidio culposo, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste.

Cómo fue el choque en la Panamericana

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el impacto se produjo cuando una Honda CR-V chocó desde atrás a un Honda Civic gris. La víctima fatal, identificada por sus iniciales como L.C.A., se encontraba en el Civic y murió en el lugar.

La violencia del impacto provocó que el hombre saliera despedido del vehículo. Según las primeras observaciones, aparentemente no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

La Honda CR-V se incendió después del choque. Su conductor logró salir por sus propios medios y recibió asistencia médica por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

El conductor tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

Uno de los datos incorporados a la información del siniestro es el historial de infracciones del vehículo que conducía el joven de 21 años.

Entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, la Honda CR-V registró 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 24 correspondían a excesos de velocidad.

Además, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Tras el siniestro, personal de Autopistas del Sol, equipos de asistencia vial y efectivos policiales trabajaron en el lugar. También intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del choque.

La investigación está a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones judiciales y solicitó la intervención de los peritos.

El operativo obligó a restringir la circulación en la autopista durante la mañana del sábado. Según los reportes iniciales, varios carriles quedaron obstruidos y se registraron demoras importantes mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.