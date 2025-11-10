edición 7924 - visitas hoy 31107

Economía

CAME: el consumo pyme sigue en retroceso, con caídas en seis de siete rubros

CAME: el consumo pyme sigue en retroceso, con caídas en seis de siete rubros
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron en octubre una baja interanual de 1,4% a precios constantes, aunque crecieron 2,8% en la comparación mensual. Seis de los siete rubros relevados mostraron descensos frente al año pasado.

Las ventas minoristas pyme descendieron 1,4% interanual en octubre, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador mostró una suba del 2,8%, mientras que en lo que va del año acumula un incremento interanual del 4,2%.


Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los empresarios consultados señaló que su actividad se mantuvo igual que el año pasado, mientras que el 33% afirmó que empeoró, cinco puntos menos que en septiembre.


En cuanto a las expectativas para 2026, el 47,9% prevé una mejora en las ventas, el 43% cree que se mantendrán sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. A pesar de ese leve optimismo, la disposición a invertir sigue siendo baja: el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% lo ve favorable y el 27,9% no tiene una opinión definida.


El informe de la CAME detalla que seis de los siete rubros relevados registraron caídas interanuales. Perfumería lideró el descenso con una baja del 6,3%, seguida por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con -3,7%.


Sin embargo, en la comparación intermensual, todos los sectores mostraron mejoras. El rubro Perfumería encabezó el crecimiento con un aumento del 9,7%, seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con un avance del 4,1%.


Desde la entidad empresaria señalaron que las promociones y las ventas por el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, aunque no alcanzaron para revertir la tendencia general de consumo prudente. Los comercios encuestados coincidieron en que los mayores costos operativos, la baja rentabilidad y el limitado acceso al crédito siguen afectando la rentabilidad del sector.


En ese contexto, predomina la cautela entre los empresarios pymes, que observan una recuperación frágil y mantienen una baja disposición a realizar nuevas inversiones hasta que mejore la estabilidad económica.

