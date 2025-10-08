Ramón Lanús supervisó operativos de seguridad en San Isidro: “Aumentamos la presencia policial con un 40% más de patrullaje”

El intendente Ramón Lanús recorrió uno de los operativos de seguridad que se realizan a diario en San Isidro junto a la Policía Federal. El jefe comunal destacó que el patrullaje en el distrito creció un 40% y que el municipio continúa incorporando tecnología y cámaras de videovigilancia para reforzar la prevención.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, supervisó uno de los operativos de seguridad que la Patrulla Municipal realiza diariamente junto con efectivos de la Policía Federal. Durante la recorrida, destacó el incremento del control territorial y la coordinación entre distintos niveles del Estado.



“Aumentamos la presencia policial en todo el distrito, con un 40% más de patrullaje. Cada día, la Patrulla está donde los vecinos la necesitan”, afirmó Lanús tras visitar un operativo en Avenida del Libertador y Sarmiento, en la localidad de Martínez.



El jefe comunal valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Provincia y otros distritos, y sostuvo: “Trabajamos día y noche por un San Isidro seguro.”

En septiembre, el Municipio realizó 1.595 operativos, entre estáticos y dinámicos. Durante esos procedimientos se identificaron 7.847 autos, 3.550 motos y 21.471 personas. En 163 casos, se detectaron pedidos de la Justicia por impedimentos legales, captura, incumplimiento de cuota alimentaria o violencia de género.

Según el informe oficial, el patrullaje y las identificaciones aumentaron un 42% en el último trimestre, pasando de 47.982 en el segundo trimestre a 68.144 en el tercero.

Los controles se desarrollan de manera aleatoria y diaria sobre las principales avenidas y calles del distrito, como Perito Moreno, Thames, Fondo de la Legua, Blanco Encalada, Unidad Nacional, Santa Fe, Libertador, Centenario, Roque Sáenz Peña, Gral. Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay, entre otras zonas. También se realizan operativos coordinados con San Martín y Vicente López, especialmente en las arterias límites.

En todos los casos, se establecen objetivos de búsqueda según descripciones de sospechosos vinculados a hechos delictivos. Además, el Municipio incorporó operativos anti-picadas para prevenir carreras ilegales de vehículos.

Estas acciones forman parte del plan integral de seguridad que impulsa la gestión de Ramón Lanús, que incluyó el refuerzo de la Patrulla Municipal con más agentes, móviles y tecnología.

Actualmente, San Isidro está instalando 2.100 nuevas cámaras de videovigilancia 4K, lo que duplicará el sistema actual. También se avanza con 170 cámaras lectoras de patentes conectadas a la base de datos del SIFCOP, que permitirán cerrar el anillo digital de control vehicular.