Invitan a colaborar con la obra de la nueva Capilla de Adoración en Tigre

El Padre Cote Quijano anunció que la parroquia avanza con la construcción de una Capilla de Adoración, fruto del deseo comunitario. La obra ya se encuentra en un 60% y convocan a los fieles a colaborar para completar los trabajos y su vestidura litúrgica.

El Padre Cote Quijano compartió con la comunidad un mensaje cargado de esperanza y gratitud, al anunciar la construcción de la nueva Capilla de Adoración, un espacio íntimo destinado al encuentro con Jesús Eucaristía en la Parroquia Inmaculada Concepción.

“Hace un tiempo, en lo profundo del alma de nuestra comunidad, surgió un deseo silencioso pero ardiente: tener un espacio íntimo donde adorar al Santísimo en cercanía, en quietud, en contemplación... Ese deseo fue escuchado, y aunque parecía un sueño lejano, la generosidad de Dios lo hizo posible, casi en silencio”, expresó el sacerdote.

La capilla, pequeña y luminosa, ya se encuentra construida en un 60%, con piso, paredes y techo terminados. Para avanzar con rapidez, se utilizaron los fondos que estaban destinados a la segunda etapa del Cinerario, los cuales ahora deberán ser restituidos.

El desafío actual es completar el 40% restante, que permitirá “vestir” la capilla con los elementos litúrgicos necesarios. Entre ellos se destacan la Custodia y el Sagrario, que, según el padre Quijano, “queremos que sean únicos: elaborados con materiales nobles, llenos de simbolismo y belleza. Que reflejen lo mejor de nuestra identidad tigrense, nuestra argentinidad y nuestra devoción”.

La comunidad está invitada a colaborar en esta etapa final, ya sea con aportes económicos únicos o mensuales, así como con gestos de oración y compromiso. “Cada aporte será recibido como una piedra viva del templo espiritual que somos”, subrayó el párroco.

Como signo de unidad, se construirá un camino con los nombres de quienes dejen su huella en este proyecto, y se celebrará una misa de acción de gracias para inaugurar juntos la capilla en el mes de octubre.

El Padre Cote concluyó su mensaje destacando: “Que esta capilla siga siendo signo de nuestra unidad, nuestra fe y nuestra ternura hacia Jesús Eucaristía”. Para colaborar: 1166248401