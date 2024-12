Con más de 4 mil personas y 44 clubes, cerró el Torneo Municipal de Baby Fútbol en San Isidro

Más de 3 mil chicos de 44 clubes barriales cerraron el Torneo Municipal de Baby Fútbol en el Campo de Deportes Nº1 de Beccar, en una jornada llena de emoción y reconocimientos, con trofeos entregados por el intendente Ramón Lanús.

San Isidro despidió el año deportivo con el cierre del Torneo Municipal de Baby Fútbol, que convocó a más de 4 mil personas en el Campo de Deportes Nº1 de Beccar. En el evento participaron 3 mil chicos de 44 clubes barriales y sus familias, en una tarde colmada de emociones y reconocimientos.

El intendente Ramón Lanús entregó los trofeos a los chicos y destacó: “El deporte forma valores y aleja a los chicos de la droga. Los clubes de barrio son espacios de contención e identidad que permiten llegar a cada rincón de San Isidro”.

La jornada fue organizada con la colaboración de los clubes, que este año participaron activamente en el diseño del trofeo y en la organización del cierre. La Liga Municipal de Baby Fútbol, una de las más importantes del conurbano bonaerense, reúne a 44 clubes y sociedades de fomento del distrito, fortaleciendo la inclusión a través del deporte.

El municipio impulsó diversas iniciativas este año, como el Programa Municipal de Clubes de Barrio, que incluyó:



Entrega de viandas durante las jornadas.

durante las jornadas.

Provisión de material deportivo.

.

Mejoras en instalaciones a través del programa Pintá Tu Cancha.

.

3 mil trofeos entregados a todos los participantes.



Además, se lanzó una campaña para prevenir la violencia en el deporte bajo el lema “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”. Este programa buscó fomentar el espíritu deportivo y destacar la importancia de jugar con alegría y respeto.

Entre los 44 clubes participantes se encontraban Huracanes, Estudiantes, Belgrano Norte, Club Atlético Beccar, BASI, San Isidro Juniors, Polideportivo Bajo Boulogne, entre otros.