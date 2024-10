Murió Liam Payne, ex cantante de One Direction: se cayó desde el tercer piso de un hotel en Palermo

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. El caso está siendo investigado como un posible suicidio. El músico, de 31 años, se encontraba en Argentina luego de haber cancelado su gira por Sudamérica por problemas de salud.

El músico británico Liam Payne, exintegrante de la famosa banda One Direction, falleció este miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes policiales, el caso se está investigando como un presunto suicidio.

El trágico episodio ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en Costa Rica 6032, cuando, después de un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 14B y personal del SAME se dirigieron al lugar. El aviso mencionaba a un hombre que se encontraba agresivo, presuntamente bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar, el SAME constató que el músico había muerto tras haberse arrojado desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

Según informaron fuentes a Teleshow, el encargado del hotel escuchó un fuerte ruido en el pulmón interno del edificio y, al dirigirse al lugar, encontró a Payne sin vida. El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la situación, señalando que la caída fue de unos 13 a 14 metros y que el músico presentaba lesiones "incompatibles con la vida", incluida una fractura de base de cráneo.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo de Andrés Esteban Madrea, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Payne, de 31 años, ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía, y permaneció allí hasta el día del incidente. Esta noticia se suma a la reciente cancelación de su gira por Sudamérica debido a problemas de salud, incluyendo una grave infección renal que lo obligó a posponer su presentación en Argentina, originalmente programada para el 9 de septiembre.

El cantante alcanzó la fama en 2010 como miembro de One Direction, la banda británico-irlandesa que se formó durante el programa The X Factor. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Liam lanzó su carrera como solista, logrando éxitos como “Strip That Down” y “For You”. Además, a lo largo de su vida, Payne colaboró con diversas marcas y participó en causas benéficas. Desde su nacimiento, enfrentó serios desafíos de salud, entre ellos un problema renal que lo afectó durante sus primeros años de vida.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a sus seguidores alrededor del mundo, quienes estaban esperanzados de verlo nuevamente en los escenarios tras su recuperación.