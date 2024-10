Archivaron la causa del dueño de una Ferrari por una maniobra peligrosa en Avenida Lugones

El dueño de una Ferrari fue exonerado tras realizar una peligrosa maniobra en la Avenida Lugones. El peritaje concluyó que no fue responsable, ya que el vehículo carece de control de tracción, lo que llevó al archivo de la causa.

El dueño de una Ferrari fue exonerado de responsabilidad penal tras realizar una maniobra peligrosa en la Avenida Lugones, luego de que un peritaje determinara que la acción no fue voluntaria. El incidente ocurrió el pasado 1° de agosto, cuando el gobierno de la Ciudad denunció al titular del auto, lo que derivó en una investigación judicial.

El fiscal Matías de Sanctis, a cargo de la Fiscalía N°7 porteña, designó a un perito del Automóvil Club Argentino (ACA) para evaluar el caso, mientras que la defensa del acusado también presentó a un experto. Ambos peritos coincidieron en sus conclusiones: el vehículo de lujo carecía de control de tracción, lo que pudo haber ocasionado la pérdida del control del coche al pisar una línea blanca en la calzada.

Con el resultado del peritaje, la causa fue archivada, según confirmaron fuentes cercanas al caso. "Con este resultado de la pericia, no se pudo avanzar con el proceso penal contra el acusado y la causa fue archivada", detallaron las fuentes consultadas.

El empresario de 60 años había sido imputado por el delito previsto en el Artículo 193 bis del Código Penal, que castiga las maniobras peligrosas con penas de 6 meses a 3 años de prisión, e inhabilitación especial para conducir por el doble de ese tiempo. No obstante, el imputado argumentó que la maniobra fue involuntaria debido a la falta de control de tracción del auto, lo cual fue corroborado por los expertos.

“Dijo que el auto se le escapó, porque no tiene control de tracción. Que la maniobra riesgosa fue involuntaria”, fue el descargo que presentó el empresario ante la fiscalía. Según las pericias, el trompo no fue por negligencia del conductor, sino por un fallo técnico inherente al modelo de la Ferrari.

A lo largo de la investigación, el fiscal De Sanctis solicitó al ACA la designación de un perito especializado que pudiera analizar el tipo de maniobra realizada con ese vehículo en particular. Por su parte, la defensa del empresario presentó a un piloto profesional como experto. Ambos concluyeron que el vehículo no contaba con control de tracción, y que la maniobra no fue voluntaria sino un resultado técnico.

En un principio, no se había podido corroborar quién iba al volante, pero el dueño del coche se presentó junto a su abogado y se puso a disposición de la Fiscalía. La Ferrari, que estaba registrada en la provincia de Santiago del Estero, estuvo bajo dominio de la Justicia porteña, con una faja de seguridad del Ministerio Público y con sus llaves y documentación secuestradas.

El vehículo había sido filmado el 1° de agosto realizando maniobras peligrosas en Avenida Lugones, a la altura de la estación Ciudad Universitaria, muy cerca del estadio Monumental. En ese momento, ya tenía dos multas por alta velocidad, una en la autopista Panamericana y otra en la avenida Cantilo, ambas en el año 2023.

En la primera ocasión, el 28 de marzo, el auto fue registrado circulando a 139,8 Km/h, cuando la máxima permitida era de 100 km/h. La segunda multa fue emitida el 1° de abril en Vicente López, donde el coche fue captado a 117 km/h, en una zona donde el límite es de 80 km/h. Esta última infracción fue sancionada con una multa de 170 mil pesos.