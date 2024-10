Juan Bautista Ocampo: “Eliminamos la tasa a los combustibles para aliviar a los vecinos de San Isidro”

El concejal de Convocación por San Isidro, Juan Bautista Ocampo, ponderó la eliminación de la tasa por Servicio de Protección Ambiental, que representaba un costo de seis pesos por litro de combustible. La medida es parte de una gestión que busca reducir la carga fiscal sobre los vecinos.

El concejal de Convocación por San Isidro, Juan Bautista Ocampo, habló sobre la reciente eliminación de la tasa por Servicio de Protección Ambiental, que hasta ahora se aplicaba a cada litro de combustible que cargaban los vecinos. Esta medida es parte de un plan más amplio para reducir las cargas fiscales en el municipio, y fue aprobada de forma unánime por el Concejo Deliberante.

"Esto es un apoyo a la medida del ministro de Economía, Luis Caputo, pero también un reclamo histórico de nuestra parte, ya que la provincia de Buenos Aires no permite cobrar dos tasas o impuestos sobre un mismo hecho generador" explicó Ocampo. "Venimos planteando esto desde hace 16 años y, gracias a la iniciativa del Ejecutivo y al apoyo de los concejales, a partir de octubre ya no se cobrará más esta tasa a los combustibles".

La tasa representaba un costo de seis pesos por litro de nafta, y aunque puede parecer un monto pequeño, Ocampo destacó el significado simbólico de la medida: "Más allá de que no es un gran peso para el vecino, seis pesos por litro, me parece que es un gesto que el municipio diga 'avancemos primero con esto' y demostrar que no queremos que el vecino tenga que estar pagando tanto de tasas".

Asimismo, el concejal enfatizó que el municipio tiene la capacidad de gestionar de manera eficiente sin necesidad de seguir recargando a los vecinos: "El municipio puede, a través de una gestión eficiente, seguir disminuyendo las tasas. Por ejemplo, con un control exhaustivo de contratos se lograron ahorros importantes. Cerramos contratos por 1.700 millones de pesos, y con licitaciones abiertas y transparentes hemos alcanzado ahorros de hasta 7.000 millones de pesos".

Durante la entrevista con el periodista Daniel Burone Risso, Ocampo también se refirió a la seguridad en San Isidro y a la reciente inauguración de la base de la Fuerza Barrial de Aproximación en el barrio La Cava: "Esta fuerza no solo actúa en La Cava, Sauce y Canchita, sino también en Santana y Santa Rita, donde hay disputas territoriales. Con la instalación de esta base, contamos con 80 efectivos más para trabajar en estos barrios".

Sobre la entrega de patrulleros a la Policía Bonaerense, Ocampo explicó: "Estos patrulleros se compraron en 2021 con un fondo nacional, pero no se había realizado el trámite administrativo para cederlos a la provincia, por lo que quedaron sin uso hasta ahora. Esta gestión los puso en valor y hoy están en funcionamiento en San Isidro".

El concejal también mencionó los avances en materia de seguridad: "Las detenciones aumentaron un 47% gracias a la directiva de actuar de manera proactiva, y esto ha permitido reducir un 42% los robos de vehículos automotor, un 13% los robos con armas, y un 19% los robos en viviendas vacías. Esto significa que muchas familias no tuvieron que pasar por hechos traumáticos".

Ocampo finalizó resaltando la importancia del programa "Ojos en Alerta", que conecta a los vecinos con el centro de operaciones mediante WhatsApp: "Es un canal de comunicación accesible para que los vecinos reporten actos sospechosos, y está funcionando muy bien. Necesitamos más información para realizar operativos y prevenir delitos, y este programa es una herramienta clave en ese sentido".