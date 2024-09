Soledad Martínez: “No quiero seguir dándole elecciones gratis al Kirchnerismo”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, enfatizó la necesidad de unidad en la oposición bonaerense para evitar “regalar” elecciones al Kirchnerismo, y expresó sus críticas hacia la gestión de los subsidios al transporte en la provincia.

Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, se pronunció sobre las próximas elecciones y la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires en una entrevista radial con Radio Rivadavia. Durante la conversación, Martínez subrayó la importancia de la unidad dentro de la oposición para evitar favorecer al Kirchnerismo en los comicios.

En relación a una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a 2025, Martínez fue clara al afirmar: "En la Provincia tenemos que trabajar para poder ir juntos el año que viene. En la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, y yo no quiero seguir dándole elecciones gratis al Kirchnerismo porque la oposición en la provincia está dividida. Tenemos que trabajar en un acuerdo".

Asimismo, la intendenta se refirió a la situación del gobierno nacional, destacando la postura del espacio que lidera Mauricio Macri: "Desde nuestro espacio con Mauricio a la cabeza tomamos una postura, y es trabajar para que al gobierno le vaya bien, que tenga las herramientas que necesite. Los intendentes del PRO tratamos de acompañar también la gestión que hace el gobierno nacional, y en donde no estemos de acuerdo lo vamos a manifestar con mucho respeto".

Otro de los temas abordados por Martínez fue la quita de subsidios al transporte en la provincia de Buenos Aires. "El gobierno porteño se ha hecho cargo de eso que ha dejado de pagar Nación. En la Provincia de Buenos Aires, Kicillof no ha tomado esa medida", expresó. Además, manifestó su preocupación por el impacto en los usuarios del transporte: "No tenemos muy claro cuánto va a tener que pagar el boleto el vecino de la provincia. Va a ser una situación complicada y no sabemos si el gobernador va a poder resolverlo".