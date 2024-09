Presentaron en San Isidro un plan para fortalecer clubes de barrio y promover el deporte sin violencia

En un evento que reunió a 44 clubes de la Liga de Baby Fútbol, el Municipio de San Isidro lanzó un programa para apoyar a las instituciones deportivas locales, entregando material y promoviendo la campaña “Deporte sin violencia”. El acto contó con la participación del intendente Ramón Lanús y del ex futbolista Sebastián Battaglia.

El Municipio de San Isidro presentó un programa municipal destinado a fortalecer a los clubes de barrio en el distrito, durante un evento en el microestadio del Campo de Deportes Nº9. La iniciativa, que contó con la participación de 44 clubes de la Liga de Baby Fútbol, incluyó la entrega de material deportivo y el lanzamiento de una campaña de concientización para promover un deporte sin violencia.

En el marco del programa, se entregaron bolsos deportivos que contenían dos pelotas de baby fútbol, dos pelotas de futsal, un inflador y 10 conos de entrenamiento a cada club participante. Además, se puso en marcha el plan "Pintá tu cancha", con el objetivo de mejorar la infraestructura de los clubes, proporcionando pintura y materiales para acondicionar las instalaciones.

El intendente Ramón Lanús, quien encabezó el evento, subrayó la importancia de los clubes de barrio en la comunidad: "Es un orgullo que en San Isidro tengamos un Programa Municipal de Clubes de Barrio, no sólo porque promueven la práctica del deporte con diferentes disciplinas, sino por su enorme valor social, ya que son lugares de contención para muchos chicos", destacó. Asimismo, Lanús agregó que el deporte es un motor de inclusión social y mejora la calidad de vida, por lo que el municipio está comprometido en fomentarlo de la mano de los clubes.

Sebastián Battaglia, ex jugador y ex director técnico de Boca Juniors, también estuvo presente en la presentación y celebró la iniciativa: "Es una propuesta muy buena para que los clubes de barrio puedan crecer", expresó.

Como parte de las acciones impulsadas por el programa, el municipio se comprometió a arreglar las canchas de los campos de deportes que son utilizados por varios clubes para sus partidos locales. Paralelamente, se lanzó la campaña "Deporte sin violencia", entregando folletería, lonas y carpas con mensajes que fomentan el juego limpio y el acompañamiento positivo de los padres, bajo lemas como "No me grites, alentame" y "Acompañame a jugar, no me obligues a ganar".

El evento convocó a presidentes, delegados, directores técnicos y 3200 chicos de los 44 clubes, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte y la educación en valores.