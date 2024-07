Bautista Mascia se coronó campeón de Gran Hermano 2023/24

En una noche llena de sorpresas y emociones, Bautista Mascia se alzó con la victoria en la final de Gran Hermano 2023/24, destacándose por su compañerismo y valores.

Tras más de 200 días de aislamiento, este domingo se conoció al ganador del reality en una noche llena de sorpresas y emociones. Gran Hermano 2023 tuvo este domingo su esperada final, donde se reveló al campeón de la edición en una noche con sorpresas y emociones.

En la casa, Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás aguardaban por la esperada final, luego de una semana en la que recibieron todo tipo de visitas, desde exparticipantes hasta el propio conductor Santiago del Moro.

Quiénes fueron los finalistas de Gran Hermano 2023



Nicolás



Emmanuel



Bautista



Quién se quedó con el tercer puesto de Gran Hermano

El primero en tener que salir de la casa fue Nicolás, ya que resultó tercero por el voto positivo del público.

Quién es el campeón y subcampeón de Gran Hermano

El ganador de Gran Hermano 2023 es Bautista Mascia, mientras que Emmanuel Vich se quedó con el segundo lugar.

Quién es Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano

Bautista Mascia es uruguayo, cantante y exrugbier. El público lo eligió porque supo poner en alto los valores de la amistad y el buen compañerismo. Bautista, de 27 años, es cantante, compositor, toca la guitarra y una década atrás fue el vocalista de la banda Toco para vos, creada en 2013 junto a sus amigos de clase. Es exjugador de rugby del Old Christian Club y llegó a representar a la selección uruguaya juvenil en una final en Zimbabue en 2016.

En 2020 decidió volver a la música, pero en esta oportunidad como solista. Además, abrió un comercio de alimentos y bebidas en la ciudad uruguaya de Pocitos junto a dos amigos, pero en paralelo lanzó algunos temas y fue sumando cada vez mayor popularidad. Logró hacerse famoso en diciembre de 2023 cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, donde se mantuvo durante 209 días.

Dejó algunos temas preparados antes de su ingreso. "Ya no me duele" fue lanzado cuando estaba en Gran Hermano y hay otros temas que también están empezando a sonar ahora. El uruguayo ya había firmado un contrato con Warner Music y es probable que su carrera en la música despegue mucho más ahora que es el nuevo campeón del reality y que tiene un millón de seguidores en las redes sociales.

Dentro del juego, Bautista forjó una amistad muy fuerte con Martín Ku, Lisandro Navarro y Nicolás Grosman, a quienes protegió hasta el último momento. Incluso optó por sacrificarse él mismo antes de traicionar a un amigo, algo que el público celebró después de tantos episodios de violencia protagonizados por otros jugadores.

Bautista no le faltó nada. También fue protagonista de una historia de amor con Denisse González, con quien se reencontró en el segundo ingreso de la participante y "se casó" en la falsa boda que propuso la producción. Se enamoró de Denisse y se mantuvo fiel a sus sentimientos.

Su presentación antes de entrar a Gran Hermano

En su video de presentación del reality, Bautista Mascia se describió como inquieto. "Yo no me considero Tincho para nada. Me considero un Tincho evolucionado. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería", detalló.

"Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático, tengo amigos que me hice en el rugby con los que arranqué agarrándome a trompadas en la cancha. Me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: 'Estoy orgullosa de mi hijo'", aseguró el campeón de la undécima edición de Gran Hermano.