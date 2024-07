Cafiero en el Centro de Estudios “Sampay”: “Tercera posición”; “la conducción surgirá de abajo hacia arriba”.

Santiago Cafiero destacó la necesidad de una política de “Tercera Posición” y la importancia de una conducción que surja desde las bases durante una charla en Vicente López organizada por el Centro de Estudios “Arturo Sampay”.

Palabras más, palabras menos, el ex canciller y actual diputado nacional, Santiago Cafiero, sostuvo que “Argentina, a partir de la llegada de Milei, jugó todas las fichas a un claro disciplinamiento con los EE.UU; no es EE.UU o China, es EE.UU y China, con ambos debemos llevarnos bien, saber comerciar, abrir mercados”. Por otra parte, al ser consultado cómo podría ir acomodándose la interna del peronismo, el legislador dijo estar convencido que “la construcción es de abajo hacia arriba, esto nos llevará, considero, al surgimiento de un o una líder que finalmente conduzca el espacio”.

Cafiero manifestó estas definiciones durante una nueva charla organizada por el Centro de Estudios de la Realidad Social y Política “Arturo Sampay”, llevada adelante en Vicente López, el pasado viernes 28, en la Cámara Empresaria local. El ex canciller se refirió a “Los movimientos populares en el contexto internacional”.

Con un salón colmado por más de 130 personas, el diputado nacional sacó a relucir su ADN peronista reivindicando, dentro de la compleja puja comercial y estratégica planteada por los EE.UU contra China, la histórica “Tercera Posición” que tanta escuela hizo Juan Domingo Perón. Al respecto, dijo en torno a este nuevo orden mundial, que aquella tradicional Tercera Posición, donde en aquellos años se decía “ni yanquis ni marxistas”, hoy la debemos situar en un nuevo plano estratégico: “el sur global”. En ese sentido, explicó que Argentina, además del BRICS, debe estrechar aún más los lazos con países como India y otros del sudeste asiático”, es decir, todo el sur del planeta, el “sur global”.

Entre los que participaron del encuentro se observó la presencia de Hugo Russo, Secret. Gral. de la Asociación Judicial de Buenos Aires y Nicolás Vetorez quien se apresta a asumir la Secretaría Gral. de la Asoc. Judicial de San Isidro; el dirigente sanisidrense Hugo Azerrat; el ex concejal de Tigre, Luis Cancelo; y los dirigentes, también de Tigre, Jorge Villaroel y Norma Enrique; el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Rojo; el Presidente del Ateneo Raúl Alfonsín de Vicente López, Néstor Ríos; el ex concejal y profesor universitario, Claudio del Río; el abogado Daniel Ocampo de la Agrupación JP “Jubilados Peronistas”; la ex concejal Laura Kalinsky; el periodista de investigación y docente universitario, Juan Alonso; y Andrea Di Pacce de la Asociación Pyme, entre otros.

La intención del Centro de Estudios es, según describen sus integrantes, abordar la compleja problemática nacional generada por el actual gobierno, “aportando formación, conocimientos y proyectos que mejoren la vida de nuestra comunidad, para esto es imperioso el trabajo interdisciplinario y escuchar todas las voces; marchar, en lo posible, hacia un nuevo contrato social”. Además de dirigentes políticos, "La Sampay" tiene en la grilla invitar a reflexionar a docentes, investigadores científicos, dirigentes sindicales, empresariales y de movimientos sociales.

El Centro de Estudios "Arturo Sampay", conformado, entre otros, por Alejandro Filomeno, Diego Herrera, Nora Forciniti, Juan Pablo Cafiero, José “Pepe” Armaleo, Antonio Carabio, Magdalena “Maguy” Gagey, Juan Alonso, Aníbal Arroyo, Fernando Gañete Blasco, Néstor Bachés, Germán Cárrega, Marcos Lohlé, Oscar Levrero, Mónica Labonia, Claudio Leveroni, Oscar Neyssen, Melisa Demetrio, Natalia Neremberg, Claudia González y Miguel “Tano Armaleo, vale recordar, viene de realizar una charla abierta con el investigador Juan José Carbajales, ex Subsecretario de Hidrocarburos e investigador de temas energéticos en la Biblioteca de Martínez.

Si el debate, el análisis, es parte del combustible que alimenta a “La Sampay”, la gran concurrencia que se dio cita para escuchar la exposición de Santiago Cafiero fue la muestra de la avidez que reina, no sólo en el peronismo sino en el denominado campo nacional y popular, en generar ámbitos de debate y contención frente a un adversario político, el gobierno de Milei y sus socios de Juntos por el Cambio, que está imponiendo un modelo ideológico que, en el mejor de los casos, garantiza bienestar y confort a un 20% de la población.

Frente a este panorama, de acuerdo con lo detallado por Cafiero, se torna indispensable potenciar y ampliar la masa del movimiento nacional y popular, “construir de abajo hacia arriba, esto nos llevará al surgimiento de un o una líder que finalmente conduzca el espacio”.

Por otra parte, al momento de ser consultado sobre el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que acaba de ser votado en la Cámara de Diputados -Ley Bases-, el diputado sanisidrense, además de cuestionarlo por lo gravoso y dañino que será en materia de soberanía energética para el interés nacional, para las industrias Pyme, y destacar el grosero beneficio impositivo que se le otorga a los inversores, no obstante estas particularidades, puso de relieve la unidad dentro del bloque de Unión por la Patria a la hora de marcar posición, dejando entrever que ésta es una manera de construir y reconstruir el nuevo tejido del campo nacional y popular.