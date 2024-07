Se puso en marcha la Liga de Fútbol Femenino en Tigre

El Municipio de Tigre pusom en marcha la segunda edición de su Liga de Fútbol Femenino, promoviendo la participación y el desarrollo comunitario en el distrito.

En el Polideportivo General Pacheco, el Gobierno comunal de Tigre ha dado inicio a la segunda edición de su Liga de Fútbol Femenino, destinada a clubes de barrio del distrito. Más de 330 vecinas de 10 instituciones locales participan activamente en esta competencia que abarca categorías sub 12, sub 15 y sub 18. La gestión municipal ha asegurado el óptimo desarrollo del certamen facilitando material deportivo, carnets, fichajes, planillas y arbitrajes.

La concejala Gisela Zamora subrayó la importancia de esta iniciativa para fortalecer el deporte femenino en Tigre, destacando: "Este es un Polideportivo hermoso, vivo y pleno y por supuesto fue el escenario de este lanzamiento. El Municipio continúa acompañando este deporte que practican muchísimas mujeres en nuestros barrios y que esperamos que siga creciendo. Sabemos que donde hay fútbol aparece la unión, los amigos y los valores. Es fundamental que en estos momentos difíciles cuidemos a las infancias y brindemos ámbitos saludables."

Los clubes de barrio participantes incluyen León FC, SFC Alem, El Prado, Progreso, Semillero, Los Tala, 21 de Septiembre, El Alamo, Los Pumas y La Esperanza. El Municipio proporciona a cada institución fichaje, carnet, planilla, arbitraje y material deportivo, con el fin de mejorar las condiciones de entrenamiento. La Liga de Fútbol Femenino se propone promover valores deportivos, visibilizar el rol de las mujeres, equiparar oportunidades, generar redes de cooperación y construir una comunidad más equitativa.

Julio Nocioni, director general de Programas Deportivos, enfatizó: "Estamos lanzando esta liga para los clubes de barrio donde participan más de 330 vecinas de 10 instituciones. Siempre desde el Municipio acompañando a las instituciones con la mano tendida del intendente Julio Zamora. Van a jugar entre todos los equipos. La idea es que vengan a disfrutar y divertirse al jugar a la pelota."

Rocío Duarte, representante del SFC Alem de la localidad de Ricardo Rojas, compartió su entusiasmo: "Estamos recién arrancando porque no teníamos femenino, pero pasamos de tres chicas a excedernos del límite en poco tiempo, y cada vez vienen más. Esto es algo sano para que niñas y jóvenes no estén en la calle."