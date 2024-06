Jornada de reflexión y esperanza en Cáritas San Isidro por el Día de la Lucha contra las Drogas

La Red de Centros Barriales de Cáritas San Isidro organizó una jornada de reflexión y acompañamiento para jóvenes y adolescentes en recuperación del consumo de drogas, bajo el lema “La Buena Noticia Sos Vos”.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Red de Centros Barriales Diocesanos de Cáritas San Isidro organizó un encuentro bajo el lema "La Buena Noticia Sos Vos". Este evento, destinado a jóvenes y adolescentes que buscan recuperarse del consumo de drogas y que viven en contextos de vulnerabilidad social, se llevó a cabo en San Isidro.

La jornada comenzó en la Capilla Stella Maris de San Isidro, donde el Obispo coadjutor Guillermo Caride compartió su reflexión y testimonio, brindando apoyo a los centros barriales. Tras una animación, los participantes trabajaron en grupos para profundizar en el lema del encuentro.

Después de una merienda, los asistentes emprendieron una peregrinación hacia la Catedral, realizando tres paradas en el trayecto para reflexionar sobre temas cruciales como la violencia en los barrios, el trabajo diario de los Centros Barriales y el significado de ser una buena noticia.

El encuentro culminó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo auxiliar Raúl Pizarro y concelebrada por sacerdotes que acompañan a las comunidades. En su homilía, Pizarro expresó: "Tu grito, tu dolor, le llega al corazón a Dios. No es un grito más, no es un grito de cualquiera, es único ese grito, eso que te duele el alma, eso que no puedes cambiar, eso que a veces te hace tanto daño, Él quiere escucharlo y Él puede escucharlo".

También agregó: "Hay algunos a tu alrededor que fuiste conociendo seguramente en este tiempo, en el centro barrial, en tu barrio, en tu casa, que te quieren, que te dicen que vos sos una buena noticia, que vos sos importante, sos valioso, que vale la pena tu vida".

Pizarro alentó a los presentes a ser un apoyo para otros: "Como Jesús está para mí, Jesús también quiere estar para vos y lo hace a través tuyo, a través de cada uno. Así que hoy nos vamos a ir de acá con esta misión de que también vos podés hacer que la vida de otros valga la pena".

Actualmente, la Red de Centros Barriales de Cáritas San Isidro cuenta con nueve centros, ubicados en Olivos, Barrio Santa Rosa (San Fernando), Bajo Boulogne, San Fernando, Troncos del Talar, La Cava, Ricardo Rojas, Talar y Benavídez. Estos centros funcionan gracias a convenios con Sedronar y los municipios de San Isidro, Tigre y Vicente López, que ayudan a su sostenimiento.

Además de los centros de Cáritas, participaron de la jornada jóvenes del Centro Comunitario Marcelino Champagnat de Tigre y organizaciones sociales como Caacs de Vientos de Libertad y Casa Esquina.