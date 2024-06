Victoria de Argentina sobre Canadá en la apertura de la Copa América

La Selección Argentina derrotó a Canadá 2-0 en el Mercedes Benz Stadium, comenzando con buen pie la Copa América 2024 en Atlanta. Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles de la victoria.

En un emocionante encuentro inaugural de la Copa América 2024, la Selección Argentina venció 2-0 a Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Los goles del triunfo fueron anotados por Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo.

El partido, correspondiente al Grupo A del certamen que Argentina comparte con Chile y Perú, inició con un dominio prometedor por parte del equipo albiceleste. Lionel Messi y Ángel Di María lideraron el ataque con su velocidad y verticalidad, complicando a la defensa canadiense.

A los 4 minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez abrió el marcador tras una brillante asistencia de Alexis Mac Allister, quien aprovechó un pase en profundidad de Messi. Este gol rompió la sequía goleadora de Álvarez, quien no anotaba desde las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Argentina mantuvo la presión, creando varias oportunidades de gol que fueron frustradas por el arquero canadiense Maxime Crépeau. Sin embargo, Canadá también tuvo sus momentos de peligro, especialmente a través de Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio, pero la defensa argentina y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez respondieron eficazmente.

En los minutos finales, cuando el partido se tornaba más equilibrado, Lautaro Martínez selló la victoria a los 43 minutos, definiendo entre las piernas del arquero tras otra asistencia de Messi.

Síntesis del encuentro:

Copa América 2024

Grupo A - Fecha 1

Argentina 2 - 0 Canadá

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Leodán González (Uruguay)

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Goles en el segundo tiempo: 4m Julián Álvarez (A), 43m Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Jacob Shaffelburg por Buchanan (C); 22m Giovani Lo Celso por Di María (A); 30m Nicolás Otamendi por Paredes (A) y Lautaro Martínez por Álvarez (A); 34m Richie Laryea por Larin (C); 40m Jonathan Osorio por Koné (C) y Jacen Russell-Rowe por Millar (C); 43m Nicolás Tagliafico por Acuña (A) y Gonzalo Montiel por Molina (A).