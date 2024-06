Julio Zamora inauguró la Escuela Primaria N°23 “Pablo Pizzurno” en Don Torcuato

El nuevo edificio educativo en el barrio Aviación cuenta con modernas instalaciones y busca transformar la educación en la comunidad. El intendente de Tigre destacó la importancia de la educación en el marco de la presentación del nuevo establecimiento que cuenta con 10 aulas, SUM-comedor, cocina y biblioteca.

En el barrio Aviación de Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°23 "Pablo Pizzurno". Esta moderna institución educativa, con una superficie total de 1.646 m², cuenta con 10 aulas equipadas con nuevo mobiliario, un SUM-comedor, cocina, biblioteca y más.

Durante el acto, Zamora resaltó la importancia de la educación como motor de cambio social: “La educación es la herramienta de transformación más importante que tenemos como sociedad y debemos poner todo nuestro esfuerzo para cuidarla”. El nuevo edificio permitirá que los estudiantes se desarrollen y aprendan en un entorno adecuado y moderno.

El intendente destacó: “Este es un logro de toda la comunidad de Don Torcuato; de padres y madres que pelearon para que la escuela sea una realidad. Desde el Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de General, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Educación, estuvimos muy encima para realizar este edificio; con mucho amor y cariño para que los niños, niñas y jóvenes puedan tener un pasaje digno en su currícula escolar. Estamos muy contentos de haber dejado atrás el establecimiento anterior que, producto de muchas inundaciones que hubo por la zona, ya no estaba apto”.

Zamora añadió: "La educación es la herramienta de transformación más importante que tenemos como sociedad; hay que poner todo nuestro esfuerzo para cuidarla. La escuela es el centro de promoción humana que debemos seguir fortaleciendo. Esta institución es obra de la comunidad de Tigre, no de un intendente, no de un gobierno municipal, y no de un gobernador, es del esfuerzo de cada vecino y vecina que paga sus impuestos tanto provinciales como municipales”.

La concejala Gisela Zamora expresó: “Es un día de mucha alegría, la emoción nos desborda a todos porque inauguramos junto a Julio Zamora este nuevo establecimiento educativo muy esperado por la comunidad. Es un edificio amplio, moderno, con aulas bien grandes y equipadas, pizarrones, aire acondicionado para que los chicos y chicas puedan aprender en un ámbito de calidad y los docentes impartir su labor de manera agradable y cómoda. Tigre cuenta con un intendente que escucha en todo momento a nuestros vecinos y vecinas y sabe interpretar sus sueños para traerlos en concreto. Una persona que siempre ha tenido un compromiso muy fuerte con la educación pública y lo demuestra con hechos”.

Por su parte, la directora de la EP°23, Ana Rojas, manifestó: "Podría describir que tenemos un doble sentimiento y emoción. Por un lado, la tristeza de haber dejado un lugar que nos cobijó por mucho tiempo y que nos dio mucha satisfacción. Pero por otro lado, la alegría indescriptible de estar en este lugar tan hermoso, completo y que sin dudas puede que sea una de las mejores”.

Sobre Pablo Pizzurno

Pablo Pizzurno fue un destacado educador argentino nacido en 1835 y fallecido en 1876. Reconocido por su ferviente compromiso con la enseñanza y la reforma educativa, se desempeñó como Ministro de Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, entre 1874 y 1876. Su gestión se caracterizó por impulsar políticas que buscaban modernizar el sistema educativo argentino, promoviendo la creación de escuelas, la formación de docentes y la difusión de la educación pública y laica.

