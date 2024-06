Revelan conversaciones clave en el caso del brutal asesinato de Jorge De Marco en San Isidro

Las conversaciones entre los acusados del asesinato del empresario Jorge De Marco, obtenidas de sus celulares, fueron cruciales para confirmar sus prisiones preventivas. La investigación revela nuevos detalles sobre el brutal crimen ocurrido en San Isidro.

En marzo, Jorge De Marco, empresario inmobiliario y activista por los derechos de los animales, fue encontrado muerto en su hogar en San Isidro, víctima de un violento crimen. Esta semana, la confirmación de las prisiones preventivas de tres acusados se fundamentó en conversaciones obtenidas de sus celulares, que han resultado cruciales para la investigación.

De Marco, de 64 años, fue asesinado tras ser atado y golpeado por un grupo de delincuentes que ingresaron a su residencia. La fiscal Carolina Asprella, responsable del caso, indicó que el crimen fue llevado a cabo por "La banda del millón", un grupo criminal de Villa La Cava.

Poco después del asesinato, la Policía Bonaerense detuvo a varios sospechosos. La Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmó las prisiones preventivas de Francisco Miguel Gaitano y Kevin Sebastián Leites, acusados de homicidio criminis causa, agravado por la participación de un menor. Gaitano fue señalado como partícipe necesario y Leites como coautor.

El remisero Juan Pablo López, alias "Pipito", también permanecerá en prisión preventiva por encubrimiento agravado. A pesar de sus intentos de desvincularse de la banda, las pruebas obtenidas de su celular demostraron su conocimiento y participación en el crimen. En una conversación con una mujer identificada como Romina C., López discutió detalles del asesinato poco después de su comisión.

Según publico Infobae, en los mensajes intercambiados, López y Romina comentaron sobre el asesinato de De Marco. "¿Qué onda mamá?", pregunta López, registrado como "Pipito" en el celular de Romina, el 15 de marzo. "Chambeando con la Erika", responde ella, y luego pregunta sobre "lo del empresario". López confirma: "Dice que fue Kevin, Lucho y un tal Huguito de los derpas. A las 4 muestran las cámaras, lleno de moscas". "Uh, jajaja. Mal ahí, si los ven las cámaras cagaron", añade Romina. "No pasa nada. Y sí, encima por homicidio", concluye López.

Además, otros mensajes revelan que López sabía que Kevin y M. eran los autores del crimen. Romina mencionó: "Dice que me iba a decir para venir, pero como se enteró de que estaban M. y Kevin no me dijo nada...". López respondió con un audio: "Si olvídate, yo pregunté acá viste porque está la DDI de San Isidro metida en la búsqueda y dicen que tiene rastros jajaja".

Las cámaras de seguridad captaron a cuatro delincuentes subiendo al auto de López con objetos robados y armas, incluyendo un fusil FAL, que habían sustraído de la casa de De Marco, quien era instructor de tiro.

Francisco Miguel Gaitano está acusado de realizar la inteligencia previa al robo, aprovechando su empleo como jardinero para identificar objetivos. Kevin Sebastián Leites fue implicado por mensajes en su celular, donde una joven lo involucró directamente en el crimen y en vejámenes contra la víctima.

El asesinato de De Marco fue descubierto el 14 de marzo por un vecino, quien ingresó a la casa tras no recibir respuesta a sus llamados. De Marco fue hallado muerto en una de las habitaciones del segundo piso. La autopsia determinó que murió debido a una broncoaspiración causada por fracturas en las costillas, resultado de los golpes. Su cuerpo también presentaba quemaduras de cigarrillo.

La investigación sigue su curso, con las conversaciones obtenidas de los celulares de los acusados proporcionando detalles clave sobre el brutal crimen y las conexiones entre los implicados.