Sigue la búsqueda de Mabel Albornoz: Desaparecida en Tigre desde el 8 de mayo

Mabel Olga Albornoz, de 62 años, fue vista por última vez en la calle Albarellos, cerca de su hogar en Tigre. A pesar de los esfuerzos de su familia y la intervención judicial, su paradero sigue siendo desconocido.

Han pasado casi cuatro semanas desde que Mabel Olga Albornoz, de 62 años, fue vista por última vez en la localidad de Tigre. Según las últimas imágenes captadas, la mujer se encontraba cerca de su casa, en la calle Albarellos. A partir de ese momento, su paradero es un enigma.

El fiscal Gonzalo Acosta, a cargo de la UFIJ Especializada en Pornografía Infantil y Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro, lidera la investigación. Mientras tanto, solo uno de sus familiares sigue activamente buscándola. Este familiar ha recorrido hospitales de la zona norte del Conurbano, incluso llegando hasta Pacheco, sin éxito.

"Fui a los hospitales y nadie sabía que había una mujer desaparecida", expresó el familiar. "Si ella sufrió un accidente, nadie estaba al tanto de que la buscábamos", añadió.

Mabel mide alrededor de 1.55 metros y pesa 50 kilos. El día de su desaparición, vestía zapatillas negras, jean azul, un suéter de lana rojo y otro negro, y anteojos violetas. En la última imagen captada, se la ve limpiando la vereda de su casa a las 7:45 de la mañana.

Hasta ahora, la búsqueda no ha dado frutos: no se han encontrado rastros de Mabel. Su tarjeta SUBE no ha sido utilizada, lo que complica rastrear sus movimientos, explicó su hijo en una entrevista reciente.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que Mabel se haya desorientado. Desde el inicio de la búsqueda, se han realizado varios allanamientos en su domicilio y en la casa de su segundo hijo en San Fernando, sin resultados concluyentes.

Además, se incautaron teléfonos celulares de sus familiares y se revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Aunque algunos testigos aseguran haber visto a Mabel en áreas comerciales del centro de Tigre y cerca de la estación de trenes, estas versiones no han podido ser confirmadas.

A pesar de las múltiples versiones sobre su última ubicación, las cámaras de seguridad confirmaron que la última vez que se vio a Mabel fue cerca de su domicilio. Desde entonces, no hay más registros de su paradero.