Prevención del grooming: San Fernando capacita a sus fuerzas policiales y judiciales

El Municipio de San Fernando, junto con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming, realizó una capacitación para el personal de Protección Ciudadana, fuerzas policiales y judiciales sobre la prevención, detección y manejo de denuncias de grooming, un delito en el que adultos manipulan a menores a través de redes sociales.

En respuesta al creciente problema del grooming en Argentina, el Municipio de San Fernando, junto con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (IPPPG), organizó una capacitación en el Teatro Martinelli. Esta actividad estuvo dirigida a personal de Protección Ciudadana, fuerzas policiales y judiciales, y personal de servicio local. El objetivo es prevenir y detectar perfiles falsos, así como atender denuncias de grooming, un delito en el que adultos manipulan a menores a través de las redes sociales.

Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, subrayó la importancia de esta capacitación: "Con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de este delito de la Cámara de Diputados de la Provincia, capacitamos al personal de la fuerza policial, la justicia y el servicio local. Es muy importante tener el conocimiento sobre las herramientas disponibles y la forma correcta de tomar la denuncia para realizar una investigación”.

El evento también contó con la participación del Secretario de Protección Ciudadana Néstor Pisetta, la Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social Gabriela Dell’Olio, y otros funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

María Isabel Christensen del IPPPG explicó el alcance y los objetivos de la actividad: “Necesitamos abordar esta problemática que cada día avanza a pasos agigantados en las redes sociales. Los chicos pierden el control de la información que comparten, lo que permite a los groomers recabar esa información y contactar fácilmente a los menores. Les damos herramientas para estar alertas y conocer el modus operandi del groomer en Internet, detectar perfiles falsos y actuar correctamente al recibir denuncias, además de resguardar la evidencia”.

Christensen también ofreció una serie de consejos preventivos: “Es fundamental hablar con los chicos, porque lo primero que hace el groomer es silenciar a las víctimas. Les dice que no hablen con los adultos responsables de su casa, los separa de la supervisión responsable e intenta tener el mayor control posible sobre ellos. Manteniéndolos conectados en redes sociales, puede manipularlos y vulnerarlos fácilmente. Es importante no perder la confianza con los chicos y estar alerta a sus cambios de actitud: si dejan de hacer actividades, si ya no se juntan con sus amigos como antes, si se aíslan o se silencian”.

Esta capacitación refleja el compromiso del Municipio de San Fernando en la lucha contra el grooming, dotando a su personal de seguridad y justicia con las herramientas necesarias para enfrentar este creciente delito y proteger a los menores en un entorno digital cada vez más peligroso.