Julio Zamora acompañó la celebración de los 50 Años de Sacerdocio de Roberto Barón

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó en la misa que conmemoró los 50 años de la ordenación sacerdotal de Roberto Barón. Durante la ceremonia, se resaltó la dedicación del párroco a la comunidad.

“Fue un encuentro muy especial para el padre Roberto Barón, especialmente aquí en Benavídez, donde ha servido durante 22 años. Toda la comunidad le guarda mucho afecto. He observado su desarrollo en el centro de Tigre y en otros lugares; siempre ha demostrado una amabilidad y humanidad distintivas", expresó Zamora.

Zamora añadió: "Personas como Roberto son referencias esenciales. Esta misa reunió tanto a personas mayores que lo conocen desde sus inicios como a jóvenes que recibieron sacramentos de su mano. Es un claro ejemplo de cómo la religión católica contribuye a construir comunidad, destacando su inserción en la sociedad, algo sumamente importante".

Luego de la ceremonia, el jefe comunal entregó al párroco una placa en reconocimiento a su liderazgo espiritual y dedicación pastoral.

Roberto Barón, emocionado, reflexionó: "No me parece real todo el tiempo que ha pasado. Hace 50 años, Benavídez tenía solo una calle asfaltada. Ver cómo ha cambiado todo, tanto el lugar como la gente, es admirable. He vivido muchas cosas lindas, y aunque también hubo momentos difíciles, no son los más importantes. Agradezco de corazón todo este reconocimiento".

Por su parte, la concejala Gisela Zamora comentó: "Es una alegría inmensa celebrar estos 50 años de sacerdocio de Roberto. Siempre ha sido un padre abierto y receptivo, con un mensaje hermoso sobre la importancia de ser para el otro. En los momentos difíciles, su dedicación ha sido clave para la comunidad".