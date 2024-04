Ex pareja de empresario asesinado en San Isidro pide justicia y seguridad: “No quiero que haya otro Jorge”

Susana Dascalaky, ex pareja del empresario Jorge De Marco, víctima de un asesinato durante un robo en San Isidro, habló sobre el caso, expresando su gratitud hacia las autoridades y los medios de comunicación, mientras hace un llamado a la acción para garantizar la seguridad en la zona.

En medio de la consternación por el trágico asesinato del empresario Jorge De Marco en San Isidro durante un intento de robo, su ex pareja, Susana Dascalaky, realizó una entrevista con el periodista Daniel Burone Risso donde compartido sus impresiones sobre este terrible suceso.

"Es una situación devastadora. Todavía no me presenté en la causa como parte damnificada, pero estoy muy conforme con lo que está haciendo el Fiscal de la causa, Patricio Ferrari, y la Dra. Asprella, así como también con el trabajo de la Policía de Seguridad y la DDI de San Isidro", expresó Dascalaky.

El cuerpo de De Marco fue encontrado en su residencia en San Isidro por amigos preocupados que no habían recibido respuesta a sus intentos de comunicación. La fiscal Carolina Asprella ha asumido la responsabilidad de la investigación y en los últimos días tres individuos fueron arrestados por su presunta participación en el asesinato. La captura se suma al arresto previo del remisero involucrado en el caso.

Dascalaky, quien compartió una relación con De Marco, destacó la importancia del apoyo de la comunidad en el caso. "Agradezco también a los medios de comunicación, la mediatización del caso junto con la sensibilidad de la comunidad sanisidrense, así como todo el ambiente animalista y proteccionista en las redes con la imagen de Jorge. Esto contribuyó a una mayor preocupación y celeridad para dar con los presuntos autores del horrendo crimen", añadió.

Además, Dascalaky compartió su preocupación por la seguridad en San Isidro y la necesidad de un mayor control para prevenir futuros incidentes similares. "Es claro que en el caso de Jorge hubo un estudio previo, pero también lo hubo en otras casas de alrededor. Esto no es algo nuevo, ya hace tiempo que venimos escuchando que ingresan a las casas por los jardines de otras. Es necesario reforzar la seguridad en toda la zona, no solo en ciertos barrios", enfatizó.

“La situación de San Isidro no es ajena a la del país, pero lo que yo veo que desde antes que asuma Lanús como intendente, la presencia disuasiva no se ve como antes con los patrulleros municipales en las calles. Es uno de los reclamos que le hice al Intendente. Está claro que el Intendente asumió hace poco y esta problemática viene desde hace tiempo pero yo no quiero que haya otro Jorge en San Isidro” subrayó.