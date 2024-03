Denuncian al Diputado Espert por incitar al No Pago de impuestos en provincia de Buenos Aires

La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal contra el diputado José Luis Espert por instigar a la población a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires, desatando un debate sobre sus límites legales.

Espert dijo durante entrevistas periodísticas en los últimos días: "No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural".

La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras, quien le reprochó al diputado que "no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal".

La denuncia apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para "el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

"Los dichos del diputado Espert no son inocentes, por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires", subrayó la denunciante.

"Es innegable que los dichos del denunciado Diputado José Luis Espert, afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado", insistió.