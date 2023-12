San Fernando conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad con una actividad en la plaza Mitre

El Municipio compartió un evento con instituciones locales y presentó stands para visibilizar, brindar información y asesorar por dudas sobre trámites, gestión del Certificado Único de Discapacidad e incorporación a los dispositivos que se ofrecen a los vecinos.

El Municipio de San Fernando conmemoró el Día internacional de las Personas con Discapacidad en la céntrica plaza Mitre, en el que se brindó información por trámites generales, sobre la obtención del certificado de discapacidad y la inclusión en diversas actividades especiales.

Al respecto, la directora del área de Discapacidad del Municipio, Vanina di Silvestro, dijo: “Hoy estamos mostrando las actividades que ofrece el área, con la idea de hacer un proceso de sensibilización y acompañamiento de las personas con discapacidad y sus familias. Tenemos el Centro de Día de ciegos, Taller Protegido, Junta de Discapacidad, Deporte con Discapacidad, y la Colonia que comenzó la inscripción. También nos acompaña TGD Padres TEA”.

“Quienes se acerquen al stand encontrarán información y asesoramiento por cualquier duda que tenga sobre su discapacidad o sobre trámites, como gestionar el certificado de discapacidad y cómo incorporarse a algún dispositivo que ofrecemos. Esta propuesta es muy importante para los vecinos de San Fernando, con la idea que se conozca, hacer visible la discapacidad y que cada vez ocupen más el lugar que les corresponde como ciudadanos”, concluyó la funcionaria.

Mirta, mamá de Celeste, que concurre al Taller Protegido hace seis años, contó: “Estamos muy contentos, ella hace otras actividades dentro de San Fernando como Ritmos Latinos y Zumba, y también va al Poli 8. Tiene una vida muy activa, y el Taller es como una familia donde se siente acompañada; si llueve, sufre porque quiere ir igual. Ella es feliz con todo eso, y es lo que más importa”.

Emanuel Luna, del área de Personas con Discapacidad, detalló: “Los lunes y miércoles hago Natación en el Poli 8; los martes y jueves Functional en el Poli 2, y los sábados estoy en la Colonia donde hacemos distintas actividades, juegos y nos divertimos con los profes; es una alegría inmensa, yo y mis amigos estamos muy contentos. Y además me encanta ser solidario y ayudar a todos”.

Isabel Galván, beneficiaria del Centro de Ciegos de San Fernando. explicó: “En el Centro hago actividad coral y también computación y taller de Braille. Hace mucho que empecé mi rehabilitación; fue muy bueno salir de mi casa y encontrar un lugar donde podían enseñarme como manejarme en la ciudad, orientarme, tomar un colectivo o caminar; uno tiene mucho miedo pero en el Centro nos enseñan para la rehabilitación, y encuentra compañeros que están en la misma situación, lo que es muy bueno para la voluntad de progresar y tener autonomía. Ir al Centro es sanador y nos hace bien, para quien como yo empezó con poca visión y ahora no veo; todo esto me permitió trabajar y hasta jubilarme”.

Wanda, del grupo TGD Padres TEA San Fernando, agregó: “Trajimos una carpa sonora para simular la escucha de una persona autista. Yo lo soy y muchas veces es complicado explicar como percibimos los sonidos y por qué a veces colapsamos en distintos lugares. Les ponemos auriculares, y pasamos un video de un chico paseando por un shopping para que se entienda que no sólo percibimos lo que estamos hablando, sino también todos los ruidos laterales, lo que nos afecta mucho y hace que necesitemos bloqueadores de sonido”.

Vicky, una vecina, finalizó diciendo: “Me llamó la atención cuando vi que se trataba de autismo; me parece muy buena iniciativa, porque no estamos familiarizados con algunas cuestiones. Me encantó ver cómo los chicos sienten, eso genera empatía en la sociedad y por eso me parece muy positiva la experiencia, que te brinda herramientas”.