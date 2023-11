Aumento en Peajes de Rutas Concesionadas: Tarifas Actualizadas en Accesos Metropolitanos

Desde hoy, rigen nuevos valores en los peajes de las rutas nacionales concesionadas, con incrementos que varían del 50% al 66%. La Dirección Nacional de Vialidad implementa esta medida para ajustar las tarifas según la última actualización realizada en mayo de 2023, considerando componentes de explotación, conservación y mantenimiento.

Desde hoy, los usuarios de las rutas nacionales concesionadas enfrentarán nuevos valores en los peajes, con aumentos que oscilan entre el 50% y el 66%. Esta medida, implementada por la Dirección Nacional de Vialidad, afecta corredores viales importantes como el Acceso Riccheri, accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires, y el Corredor Vial N° 18.

La actualización tarifaria responde a una evaluación técnica de Vialidad Nacional y busca ajustar las tarifas en función de la última modificación realizada en mayo de 2023. El objetivo es abordar la variación de precios en componentes clave como explotación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo, para garantizar la calidad de los servicios prestados.

Las nuevas tarifas se redondean a múltiplos de $50 para facilitar transacciones en los peajes. Algunos de los cambios incluyen:

Motocicletas (categoría 1): de $100 a $150.

Autos (categoría 2): de $150 a $250 (en horas no pico) y de $200 a $300 (en horas pico).

Camiones hasta dos ejes (categoría 3): de $300 a $400 (hora no pico) y de $400 a $600 (hora pico).

Camiones hasta cuatro ejes (categoría 5): de $450 a $750 (hora no pico) y de $600 a $900 (hora pico).

Camiones hasta seis ejes (categoría 6): de $600 y $800 a $1.000 y $1.200 respectivamente.

Camiones más de seis ejes (categoría 7): de $750 y $1.000 a $1.250 y $1.500.

Los horarios pico aplican de lunes a viernes y los sábados, domingos y feriados en distintos rangos. Estos ajustes también afectarán a otros tramos de corredores viales nacionales con peajes similares a los de los accesos metropolitanos.