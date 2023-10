Julio Zamora: “Con Sergio y Malena perseguimos los mismos valores y queremos a Tigre

Tras el contundente triunfo en la elección del último domingo, el intendente de Tigre Julio Zamora habló sobre cómo se encuentra la relación con Sergio Massa y Malena Galmarini.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se mostró en las últimas horas junto a Sergio Massa con quien mantiene una tensa relación hace años, luego de la ruptura del jefe comunal con el espacio político que conduce el ministro de Economía.

Días previos a la elección habían compartido un almuerzo en el campo deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Norte, y esta semana, tras la elección del domingo en la que Zamora fue reelecto y Massa quedó en el primer lugar de cara al balotaje que definirá el próximo presidente, se encontraron en la reunión con intendentes del PJ que encabezaron el ministro y el gobernador Axel Kicillof.

Tras este acercamiento, Julio Zamora señaló en diálogo con InfoBAN Radio "De mi parte, vuelta de hoja. Nosotros miramos para adelante. Aspiramos que del lado de Sergio y Malena también. Somos parte de un mismo espacio, perseguimos los mismos valores y queremos a Tigre"

Y agregó: "Tenemos nuestras diferencias, que no vamos a soslayar ni tapar de la noche a la mañana. Es un proceso lento, que requiere de gestualidades recíprocas. De mi parte, las estamos dando y las vamos a seguir dando porque estos 20 días son exclusivamente para no hablar de otra cosa que no sea de nuestro candidato a presidente".



En ese mismo sentido, Zamora remarcó que "desde nuestro lugar, vamos a hacer todo lo posible para que la comunidad de Tigre acompañe el proyecto presidencial de nuestro espacio, de Sergio, en el convencimiento de que enfrente tenemos un grupo de dirigentes con una cosmovisión que está en las antípodas de lo que creimos toda la vida, y no me refiero solo al peronismo: individualismo, sálvese quien pueda, Estado ausente, fueron las propuestas muy claras de (Javier) Milei" completó.

Con miras al próximo 19 de noviembre, Zamora analizó que "este balotaje nos encuentra al peronismo mucho más compacto, entusiasmado y unido, con el objetivo de consolidar una etapa nueva, que nosotros denominamos 'la segunda navegación', que implica cambiar muchos aspectos de su agenda y a la composición de todo el bagaje de ideas. Y desde Tigre queremos aportar".