Patricia Bullrich Refuerza su Campaña en la Provincia de Buenos Aires Rumbo a las Elecciones de Octubre

La campaña de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, encabezará hoy dos encuentros políticos en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la estrategia electoral opositora en el distrito, rumbo a las elecciones generales de octubre próximo.

El primero será un almuerzo privado que compartirán el candidato a gobernador del espacio, Néstor Grindetti, con quien fuera su adversario en las PASO, Diego Santilli, y quien perdió por un margen ínfimo esa disputa.

En el día de ayer, los candidatos se hicieron presentes en las instalaciones de la empresa Transporte RICCO, en Hurlingham, para conversar con los propietarios y los transportistas que fueron víctimas de los hechos violentos de los últimos días.

Desde la Cámara de transporte, CAETRAC, denunciaron que se les hace imposible trabajar debido a los saqueos que estuvieron padeciendo los últimos días. Las unidades son detenidas en forma violenta, por medio de pedradas, y obligadas a entregar la mercadería que transportan padeciendo además las roturas de las mismas.

Manifestaron que los transportistas han realizados las denuncias correspondientes y no recibieron ningún tipo de respuesta, ni se les aseguró que puedan continuar desempeñando su labor con normalidad, encontrándose en situación de constante alerta.

En ese sentido, en conversación con los candidatos, uno de los conductores atacados, Fabián, relató lo vivido y detalló: “En el puente Luján había patrullero sin luces, sin nada, cuando paso el puente siento una explosión, yo pensé que era una cubierta del camión, yo venía con un contenedor, se ve que le tiraron algo e hizo ruido, yo ahí levanto la velocidad porque pensé que era una cubierta del camión, cuando levanto la velocidad miro para el otro lado y estaban cortando la autopista para el lado de Luján. Sigo a menos velocidad, pero sigo cuando voy llegando, ahí sale uno, eran pibes de no más de 16 años, y con un tacho de basura me encara para el camión. Yo subí la velocidad y cuando lo quise esquivar salió un policía y me paró, no sé para qué, entonces bajé la velocidad y ahí fue cuando me empezaron a tirar piedra una lluvia de piedras, habrá durado u minuto.”

Y agregó: “Me rompieron los vidrios, me querían abrir el camión, el policía se fue, y del otro lado del camión se quisieron trepar y me rompieron el espejo, lo arrancaron y como pude puse un cambio y me fui, en ese momento solo pensé en mi familia. Todo lo que pasa es una locura. No quiero esto para mis hijos. Y angustiado preguntó ¿Cuándo terminan de estudiar qué tengo que decir? ¿Qué se vayan del país?”

A su turno, Bullrich manifestó: “Estamos con Egidio y muchos transportistas que nos contaron lo que fue la terrible situación que vivieron esta semana en el ataque contra los camiones. Saqueos contra camiones, piedrazos con los choferes arriba. Recién hablamos con Fabián, uno de los choferes que le tiraron cientos de piedras. Había un policía que lo frenó y que sin embargo lo frenó para que le tiren más piedras. Una situación insólita. La Argentina necesita orden. El orden es la base de la convivencia.”

La candidata, de cara a esta nueva etapa de campaña, reafirma públicamente su intención de acompañar y escuchar las necesidades reales de la gente, destacando su experiencia en la gestión y expertise en materia de seguridad.

Las próximas semanas continuará recorriendo el conurbano junto a su compañero de fórmula, Luís Petri y al candidato a Gobernador, Néstor Grindetti.