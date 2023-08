Gustavo Posse: “Tenemos hombres y mujeres de gestión para transformar el país y la Provincia”

El precandidato a vicegobernador bonaerense, Gustavo Posse, resaltó la capacidad de gestión del equipo de Juntos por el Cambio liderado por Horacio Rodríguez Larreta en su visita a Hurlingham.

El precandidato a vicegobernador bonaerense, Gustavo Posse, en su visita a Hurlingham, destacó el armado amplio de la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Horario Rodríguez Larreta, y valoró la experiencia en la gestión para abordar los problemas reales de la gente.

“Tenemos hombres y mujeres de gestión para transformar el país y la Provincia”, aseguró Posse, esta tarde en una recorrida en la ciudad de Hurlingham, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. “Hay una realidad que no espera en la Provincia: las víctimas del delito no pueden esperar, los pobres no pueden esperar, los enfermos no pueden esperar”, señaló.

En ese sentido, el precandidato a vicegobernador indicó que “para facilitar la resolución de estas cuestiones y para cambiar la realidad de los bonaerenses y del país, se necesitan personas con capacidad de gestión y este equipo las tiene con Horacio, Gerardo y Diego”.

A 10 días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Posse afirmó que la lista de Larreta es la alternativa que “combina experiencia, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante un agenda de cambios estructurales que recuperar la senda del crecimiento y desarrollo del país”.

En relación a una de las mayores problemáticas a resolver como es la inseguridad, sostuvo: “Vamos a trabajar articulando los poderes del Estado –porque la seguridad se hace con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial-, el combate al delito será efectivo y podremos garantizar la libertad individual, proteger la propiedad privada y garantizar la vida de los ciudadanos decentes”.

En su visita a Hurlingham, Posse estuvo acompañado por el precandidato a intendente de ese distrito, Lucas Delfino, y juntos recorrieron el Barrio Cartero para dialogar con vecinos y comerciantes de la zona.

Mañana el precandidato a vicegobernador de la Provincia junto con Diego Santilli visitará San Martín. Y el sábado irán a San Nicolás, en la Segunda Sección electoral.