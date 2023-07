Mauricio D’Alessandro, dialogó con vecinos en la feria de Loma Hermosa de San Martín

El Dr. D’Alessandro, candidato a intendente de San Martín por JxC, recorrió la feria de Loma Hermosa. Dialogó con vecinos y recibió apoyo ciudadano respaldando sus propuestas para mejorar la seguridad en el distrito.

Dialogó con vecinos y feriantes en medio de grandes muestras de apoyo. “La seguridad no es de derecha ni de izquierda: es un derecho humano, y el delito afecta más a los que menos tienen", dijo en diálogo con los medios presentes.

"Los vecinos lo frenan, se quedan hablando con él, le piden fotos, le dan aliento o le acercan propuestas… es increíble la expectativa que despierta.” Así relata uno de los testigos de la caminata que llevó adelante en la feria de Loma Hermosa el Dr. D'Alessandro, candidato a intendente de San Martín por JxC.

En la visita a la Feria de esa localidad, el Dr. D'Alessandro estuvo acompañado por las candidatas a concejales, Alexia Carusso, dirigente de la Juventud Radical de San Martín, y Guadalupe Cirelli, titular de la Juventud del Pro de San Martín.

Es que en cada lugar que visita se genera una especie de revuelo. Se percibe claramente que los vecinos anhelan un cambio profundo en el distrito. “Los índices del delito en San Martín son alarmantes. Tan alarmantes como la falta de intervención e interés del gobierno municipal sobre este y otros temas. Pero esto no es casual: es parte de una mirada que entiende la seguridad como un tema ideológico. Pero la seguridad no es de derecha ni de izquierda: es un derecho humano, y el delito afecta más a los que menos tienen. Lo saben bien en Loma Hermosa donde, con tanto esfuerzo, además de pelear con las carencias y la inflación, viven con miedo a ser víctimas del delito", dijo el Dr. D'Alessandro en diálogo con los medios de prensa, y agregó: “Me pregunto por qué los demás candidatos a Intendente de San Martín no presentan un proyecto destinado a respaldar el combate del delito y el narcotráfico. Soy el único que plantea una propuesta concreta. O no les interesa o les parecerá más cómodo mirar para otro lado. Nosotros proponemos convertir al Municipio en protagonista central de esta lucha", aseguró el reconoció abogado, y dijo que “lo primero es vivir en paz y en un ámbito seguro. El segundo paso es asegurar a los vecinos servicios municipales de calidad. Esos serán nuestros principales objetivos", concluyó.