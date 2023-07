Tigre vivió una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Femenino

Decenas de vecinas participaron con entusiasmo en la 7ma fecha de la competencia de fútbol femenino organizada por el Gobierno local en Tigre. Diez equipos de clubes de barrio compitieron en diversas categorías, impulsando la práctica deportiva y la equidad.

El director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, dijo: "Esta competencia tuvo mucha repercusión, donde se sumaron varios equipos de todo Tigre. Estamos muy contentos, creemos que va a seguir creciendo esta iniciativa porque hay un entusiasmo muy grande de las chicas. Hay otros clubes que se quieren sumar a futuros torneos, por eso vamos a continuar desde el Municipio organizándonos".



Los equipos que participan de la liga son: León FC, SFC Alem, El Prado, Peñarol, Semillero, 21 de Septiembre, El Alamo, San Lucas, La Esperanza y 1° de Septiembre. El Municipio brinda a cada club de barrio fichaje, carnet, planilla, arbitraje y material deportivo con el objetivo de mejorar las condiciones de sus entrenamientos.



La Liga de Fútbol Femenino busca a través de la práctica deportiva, promover valores, visibilizar el rol de las mujeres, equiparar oportunidades, generar redes de cooperación y construir una comunidad más equitativa.