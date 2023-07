Larreta, Santilli y Cernadas recorrieron Don Torcuato: prometen cambios en seguridad y educación

El precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Don Torcuatpo, en el Partido de Tigre, Tigre junto a Diego Santilli, precandidato a gobernador de Buenos Aires, José Luis Espert, precandidato a senador, y Segundo Cernadas, aspirante a la intendencia. Abordaron temas como seguridad, educación y desarrollo.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta estuvo este lunes en Tigre dónde compartió agenda con el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; al precandidato a senador nacional, José Luis Espert; y al concejal, que competirá por la intendencia del municipio, Segundo Cernadas.

"Hay seguridad para unos e inseguridad para el resto", afirmó Rodríguez Larreta en una ronda que brindaron para la prensa local.

El precandidato presidencial remarcó: "En cada comercio que visitamos, cada vecino con el que hablamos, escuchamos la palabra "miedo": miedo a esperar en la parada de colectivo; miedo a que los hijos salgan a la noche".

Sin embargo, sostuvo que eso se termina el 10 de diciembre: "Este equipazo va a cambiarle la vida de los tigrenses y va a recuperar la seguridad". "Segundo viene estudiando el tema de la seguridad hace mucho tiempo y Diego es de los pocos que pueden mostrar resultados", agregó sobre Segundo Cernadas, precandidato a intendente de Tigre y Diego Santilli, precandidato a gobernador de la provincia.

Por su parte Santilli hizo hincapié en la importancia de la educación y el gran déficit de la gestión de Kicillof: "Sin educación de fondo, no hay país, no hay provincia, no hay desarrollo".

Espert criticó los manejos de Massa y de este gobierno en materia económica: "Argentina se está endeudando con China para no tener que cumplir metas con el Fondo Monetario, establecidas por ley. Para no defaultear la deuda, estamos pagando con reservas que conseguimos endeudándonos con los chinos, es un disparate".

Asimismo, el precandidato a senador por la provincia destacó el potencial del equipo legislativo de la lista de Horacio y Diego y que va a hacer la diferencia ya que: "Sin pasar las reformas que hay que hacer por el Congreso, no hay Argentina que funcione". Y afirmó que dichas reformas son las que van a traer "más trabajo, más empresas y mejores salarios".

Por último, Cernadas sostuvo que cuando sea intendente va a trabajar al lado de cada tigrense muchos de los cuáles hoy "no se sienten escuchados". Y destacó la recorrida precisamente en Don Torcuato "uno de los lugares más olvidados de Tigre", detalló.

Previamente, los dirigentes de JxC mantuvieron una reunión con empresarios y otra con vecinos, en Don Torcuato, donde recibieron consultas y escucharon sugerencias para lograr mejoras en la zona.

Entre las principales preocupaciones, plantearon el crecimiento de la inseguridad, sobre todo en Don Torcuato y en El Talar, donde según ellos no hay cámaras.

Además, se mostraron angustiados por el alto ausentismo docente, la suspensión de clases y la falta de infraestructura escolar mínima, que perjudica la continuidad: el 50 por ciento de los estudiantes secundarios no termina el colegio. A su vez, el presupuesto educativo municipal no se ejecuta por completo.

Mencionaron el tema de la movilidad. Expresaron que la localidad "está colapsada"; que "es imposible entrar o salir en horas pico".

También, resaltaron la falta de ejecución de obras que llevan años planificadas, y el deficiente servicio de salud, por falta de camas y profesionales, entre otros.

La agenda de los dirigentes incluyó una caminata por el centro comercial para hablar con comerciantes.