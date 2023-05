Cristina Kirchner reafirma: “No seré mascota del poder por ninguna candidatura”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó su postura de no ser “mascota del poder por ninguna candidatura” y denuncia la proscripción no solo hacia ella, sino hacia el peronismo en general. En un comunicado, expresa que su decisión de no ser candidata fue reflexionada y destaca la importancia de priorizar el proyecto colectivo sobre intereses personales.

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Vicepresidenta sostuvo las declaraciones del 6 de diciembre de 2022, indicó que "no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura" y destacó la importancia de "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

En esa línea, indicó que la decisión que tomó aquel 6 de diciembre, cuando aseguró "no voy a ser candidata a nada" no se trató "de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada".

"Es que cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida", afirmó Fernández de Kirchner.

Se refirió así a las cautelares que presentó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada para suspender las elecciones en esas provincias a cinco días de que se llevaran a cabo los comicios.

Y continuó: "No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral".

"Los hechos recientes me han dado la razón", subrayó.

Asimismo, exhortó a "ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial".

"Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación", señaló.

Y añadió: "Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral".