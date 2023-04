Cernadas avanza con un amparo colectivo para frenar la obra de la alcaldía en Dique Luján

Segundo Cernadas avanzó con un amparo colectivo en San Isidro para detener la obra de construcción de una cárcel en Dique Luján, zona protegida de Tigre. El líder de Juntos argumenta que la obra viola normas municipales de protección ambiental y degradaría el patrimonio natural de la zona.

Tras reunirse y visitar varias veces la zona afectada, Segundo Cernadas presentó sus argumentos con un escrito en los tribunales de San Isidro. En representación de todos los vecinos que se oponen a la obra el líder de Juntos dijo que se “degrada uno de los lugares más importantes de Tigre”.

La posición de Segundo Cernadas respecto del proyecto de la alcaldía en Dique Luján es tajante: “No se puede avanzar en contra de normas que el mismo municipio de Tigre sostiene en sus ordenanzas de protección ambiental y por eso Dique Luján no es el lugar para construir la cárcel que necesitamos”.

El líder de Juntos asegura que quienes llevan adelante el proyecto “se equivocan o no les importan las normas de Tigre. La necesidad de cárceles es evidente pero estamos frente a una pésima gestión que resuelve problemas creando otros más graves”.

“La gestión de Axel Kicillof es pésima. Si contrató especialistas nos hizo perder dinero a todos los bonaerenses porque es obvio que allí no se puede construir una cárcel. Hay normativa municipal, antecedentes judiciales y mucha evidencia que indica que en ese lugar una cárcel no puede ir”, aseguró Segundo Cernadas.

“Esperamos frenar judicialmente esta medida porque a nivel local ya agotamos todos los recursos para evitar este ataque al patrimonio. Desde la provincia no dan señales de buscar una solución alternativa con otro destino para la cárcel y, mientras tanto, el problema es cada vez más grave” dice Cernadas.

Desde Juntos creen que es necesario encontrar una solución al hacinamiento de los detenidos en comisarías. “El fin de la obra no se discute aunque nunca nos hayan consultado. Queremos a la policía metiendo presos en las cárceles y no cuidándolos en comisarías” dice Cernadas. “Si a la justicia que libera chorros le sumamos el argumento que no hay donde encerrarlos le estamos dando de comer a los que liberan a los delincuentes como hizo este gobierno”, concluyó.