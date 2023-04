Homenaje a los héroes de Malvinas: El Municipio de Tigre realizó una emotiva vigilia en General Pacheco

En conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Municipio de Tigre y la Unión de ex Combatientes realizaron una vigilia en General Pacheco, donde el intendente Julio Zamora homenajeó a los héroes que defendieron la soberanía de las Islas Malvinas en la gesta de 1982.

El Municipio de Tigre y la Unión de ex Combatientes de Malvinas de la República Argentina (UCIMRA) organizaron anoche una emotiva vigilia en General Pacheco en honor a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

El evento contó con la participación de la concejala Gisela Zamora y el intendente de Tigre, Julio Zamora, quienes se unieron a los ex combatientes y sus familias para recordar a aquellos que perdieron la vida en el conflicto.

La jornada comenzó con shows en vivo de las bandas Bermejo y Semblanza, y continuó con una presentación del Ballet de Arte Folklorico Argentino dirigido por Miguel Ángel Saravia. Posteriormente y para cerrar, cantó el artista Federico Churruain. Además, la cultura se hizo presente con la presentación de un mural y una instalación de distintas obras basadas en la temática de la fecha.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche se dio a las 00:00 horas, cuando los veteranos marcharon hacia el escenario y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, seguido de un toque de silencio y la sonorización de 21 balas de salva en memoria de los tigrenses caídos en la guerra.

Luego, se mencionó con nombre y apellido a cada uno de los soldados fallecidos en la guerra. Finalmente, se entonó la Marcha de las Malvinas, mientras los presentes aplaudían y ovacionaban a los veteranos en reconocimiento a su valentía y sacrificio.

"Como Municipio de Tigre y como comunidad, estamos acompañando a estos valientes veteranos de guerra que hoy están aquí con nosotros, y recordando también a los que se fueron como Patricio Louzao y el ‘Vasco’, dos veteranos de Tigre que se fueron el año pasado y fundamentalmente manteniendo viva la llama de Malvinas, un territorio que sigue siendo uno de los pocos enclaves coloniales que existen a nivel global. Vamos a seguir trabajando en eso, cada uno desde su lugar. Vemos que hay una continuidad en esta organización, los hijos se están organizando alrededor del centro de ex combatientes, así que tenemos el futuro de reclamo por la soberanía de Malvinas asegurado", expresó el intendente Julio Zamora.





Además, agregó: “Realmente es una historia de amor que los chicos puedan seguir la historia de sus padres que dieron su vida, hay muchos ex combatientes que no volvieron de esta guerra. Tiene mucho valor lo que han hecho estos héroes, por la edad que tenían en el momento que fueron a la guerra y por lo que entregaron".





Por su parte, Juan Santillán, integrante de la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina, destacó la importancia de la participación de los hijos de los veteranos en la institución: "Actualmente contamos con una agrupación de hijos de veteranos que están formando parte de nuestra institución y son los que el día de mañana van a quedar con ese mensaje malvinizador que llevamos nosotros".

cabe recordar que el 2 de abril de 1982 la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día las Fuerzas Armadas nacionales desembarcaron en las Islas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por las fuerzas británicas en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y la muerte de 649 soldados argentinos.

Continuamente el Municipio de Tigre impulsa una política activa destinada a acompañar a los veteranos, brindándoles el reconocimiento y el respeto que merecen. Las propuestas apuntan a mantener viva la memoria y homenajear a aquellos que dieron su vida en uno de los hechos que marcó la historia del país.