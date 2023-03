Marcos se coronó como ganador de Gran Hermano en una final apasionante contra Nacho y Julieta

Después de cinco meses de emociones, lágrimas y momentos inolvidables, Gran Hermano 2022 llegó a su fin. Marcos, el participante salteño, fue el gran ganador del reality show al vencer en la final a Nacho y Julieta.

El público decidió que Marcos fuera el campeón con el 70,83% de los votos, mientras que Nacho obtuvo el segundo lugar con el 29,17% y Julieta quedó en tercer lugar con el 19,66%, abandonando la casa al inicio del programa final.

Cuando se anunció su victoria, Marcos no pudo contener la emoción y rompió en llanto. "No lo puedo creer. Para mí es un sueño, no es real", dijo el nuevo campeón.

Además de llevarse el título, Marcos ganó un premio de $15 millones y una casa. En un momento emotivo, Gran Hermano llamó a Marcos para que tome su valija y apague las luces de la casa, mientras se despedía del programa con su mascota Mora.

Por su parte, Nacho expresó su felicidad y agradecimiento al salir de la casa: "Es una locura, no lo puedo creer. Gracias a todos. Esto es mucho más de lo que pensaba. Gracias por todo el aguante, es una locura".

Julieta también se mostró contenta por su paso por el programa y por reencontrarse con su familia: "No puedo más de la felicidad. Estoy feliz. Qué emoción".

La final de Gran Hermano 2022 fue una definición apasionante y emocionante que dejó a todos los seguidores del programa expectantes por lo que vendrá en el futuro.