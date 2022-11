Binance desiste finalmente de comprar FTX y se profundiza el desplome del mercado cripto

El desplome de Bitcoin y el resto del mercado cripto se profundizó hoy, luego de que, finalmente, Binance confirmara que no avanzará en su decisión de adquirir a uno de sus principales competidores, la plataforma de intercambio FTX, que entró en crisis después de retiros masivos de usuarios.

El Bitcoin (BTC) se ubicaba por debajo de US$ 16.000, el nivel más bajo desde noviembre de 2020, y acumula una baja superior a 20% en las últimas 48 horas, situación similar a la que enfrentan el resto de las monedas digitales como Ether, Solana, Polkadot, Cardano y Avalanche, entre otras.

"Nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar", dijo Binance en un comunicado.

Apenas 24 horas atrás, Changpeng "CZ" Zhao, CEO y fundador de Binance, principal exchange de criptomonedas del mundo, había anunciado un acuerdo con FTX.com, su principal competidor, para comprar la firma luego de que ésta atravesara una corrida cripto de usuarios de la plataforma, cuyos retiros masivos pusieron en crisis a todo el sector.

Sin embargo, esta misma tarde fuentes de la compañía confirmaron a Bloomberg y otras agencias internacionales que era poco probable que eso ocurriera, luego de que detectaran una brecha entre los pasivos y los activos en FTX de, posiblemente, más de US$ 6.000 millones.

A esto se suma que Binance podría enfrentar una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que investiga si FTX manejó adecuadamente los fondos de los clientes, así como su relación con otras partes del imperio criptográfico fundado por Sam Bankman-Fried.

La confirmación de que Binance desistiría de la operación volvió a golpear a un mercado en pleno pánico y profundizó el desplome de las criptos.

Desde ayer que BTC acumula una caída de más de 22%, mientras que otras criptomonedas como Ether (ETH), la segunda de mayor capitalización del mercado, cotizaba esta tarde a US$ 1.120 por unidad, una caída de 28% desde la mañana del martes.

Otras cripto del top 10 del mercado como XRP, Cardano (ADA), Polygon (MATIC) y Polcadot (DOT) mostraban bajas de entre 20 y 40% en los últimos dos días, según datos del portal CoinMarketCap.

Entre las más afectadas por este suceso está la criptomoneda Solana (SOL), que esta tarde cotizaba a US$ 12, una caída de 56% en las últimas 36 horas y 96% en comparación al máximo de US$ 260, alcanzado hace un año.

Si bien la crisis en el mercado había iniciado el domingo, no fue hasta ayer que se dio inicio a una importante corrida de depósitos en la plataforma de FTX, luego de que Zhao dijera que Binance vendería todas sus tenencias de US$ 529 millones del token nativo del ecosistema de Bankman-Fried, FTT, que cayó de más de 90% al pasar de US$ 25 a menos de US$ 2,5 (91%, en apenas 36 horas).

La decisión de Zhao se dio tras la publicación de una historia del portal CoinDesk que señalaba que Alameda Research, empresa de préstamos de riesgo de la que Bankman-Fried es propietario, tenía la mayor parte de sus activos en FTT, lo que evidenciaba una gran fragilidad ante cambios en su precio.

La combinación de ambas noticias llevaron a que clientes de FTX.com se apuraran en retirar las 20 mil unidades de Bitcoin que tenían allí depositadas (unos US$ 430 millones), 75% de las unidades de Ether y casi 40% de las monedas estables, según CryptoQuant.

Para la industria de las criptomonedas en general, la desaparición de FTX es otro ejemplo de un actor que alguna vez fue destacado cuando una crisis de confianza obligó a correr sus activos.

Al igual que otros antes, incluidos los prestamistas Celsius Networks y el fondo de cobertura Three Arrows Capital, las reservas resultaron inadecuadas cuando el sentimiento del mercado se volvió en contra, incluso cuando los altos ejecutivos dijeron que no pasaba nada.

Mañana se cumple un año de que BTC tocara su máximo histórico en casi US$ 70 mil y que todo el mercado de criptomonedas alcanzara una capitalización total de US$ 3 billones, cifras que quedaron abrumadas por un desplome del orden del 75%, tanto para Bitcoin como para el mercado cripto, que hoy araña los US$ 800.000 millones.